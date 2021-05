Las bases de JxCat decidirán si apoyan la coalición o avalan un Govern de ERC. 

Las bases de JxCat decidirán entre mañana por la tarde y hasta el miércoles al mediodía si avalan el acuerdo de Govern alcanzado con ERC para formar una coalición: en caso de que las bases voten 'no', las "consecuencias" serían que se facilitaría la investidura y un gobierno de ERC en solitario. Así lo ha explicado el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, en la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido este lunes junto al candidato de ERC, Pere Aragonès, en los jardines del Palau Robert de Barcelona, para presentar el principio de acuerdo para formar Govern y evitar la repetición electoral.

ERC y Jxcat han pactado formar un Govern de coalición presidido por Pere Aragonès, con 14 departamentos -uno más que hasta ahora-, repartido al 50% entre las dos formaciones independentistas. Este acuerdo con ERC todavía debe ser ratificado por la militancia de Junts, en una consulta que dará comienzo mañana martes por la tarde y se extenderá hasta el miércoles al mediodía, para encajar con los plazos estipulados por la presidencia del Parlament para la celebración de un debate de investidura.

"La pregunta será si se acepta el acuerdo que ponemos a consideración, y en el caso poco probable de que no se acepte, las consecuencias serían que JxCat facilitaría la investidura de Aragonès sin entrar a formar parte del Govern. Por tanto, no contemplamos el escenario de las elecciones", ha explicado Sànchez. En la rueda de prensa, Sànchez ha señalado que el preacuerdo alcanzado con ERC no consiste sólo "en poner en un documento dos miradas estratégicas", sino de intentar combinarlas "de manera coherente y sólida".

"La ausencia de una mayoría absoluta de ERC o JxCat nos obligaba a hacer un trabajo de buscar aquello que nos unía y que compartíamos en cada uno de los programas electorales", ha señalado el secretario general de Junts. El acuerdo, ha indicado Sànchez, no hace "que uno u otro sea derrotado o salga victorioso", sino que representa "la victoria del 52% del independentismo": "Es la lectura que tenemos que hacer más allá de medidas concretas". Según ha explicado Sànchez, JxCat se siente "reflejada" en un acuerdo que, para el secretario general de Junts, es "perfectamente compatible" con el pacto alcanzado entre ERC y la CUP para facilitar la investidura de Aragonès.