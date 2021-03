El candidato de la CUP al Parlament, en cuarentena por un contacto con Covid 

El candidato de la CUP a presidir el Parlament, Pau Juvillà, no podrá asistir este viernes por la mañana de forma presencial a la sesión constitutiva de la nueva legislatura ya que debe permanecer en cuarentena al ser contacto estrecho de una persona positiva por Covid-19. Así lo han informado fuentes de la CUP, que han precisado que Juvillà ha pedido delegar su voto, de forma que pueda participar en la sesión de manera telemática.

Esta mañana será elegida presidenta del Parlament Laura Borràs, quien concurrió en las elecciones del 14F como aspirante de JxCat a la presidencia de la Generalitat y que contará con el aval del independentismo para presidir la cámara legislativa catalana. Con los 32 votos de JxCat y los 33 de ERC, y con el compromiso de la CUP de no entorpecer su elección, Borràs tiene garantizados los apoyos suficientes para ser elegida presidenta del Parlament, por delante de la candidata socialista, Eva Granados, según informa Efe.

Sin embargo, la tardanza de JxCat en desvelar el nombre de su candidata a presidir el Parlament -lo que no hizo hasta ayer- ha irritado a la CUP, que de hecho no se ha comprometido a apoyar a Borràs en la votación de esta mañana y que postula para el cargo a Juvillà, aunque los anticapitalistas sí han garantizado que no maniobrarán en favor de Granados ni de cualquier otra candidatura no independentista.

El diputado de la CUP Carles Riera expresó en rueda de prensa su "preocupación" por la elección de Borràs como presidenta del Parlament, aunque aseguró que su formación "garantizará" que la presidencia de la cámara sea independentista.