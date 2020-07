Cataluña amplía las medidas de control en Girona, pero evita cerrar Barcelona

El comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha aprobado este domingo aplicar medidas para contener los brotes epidémicos de la covid-19 en los municipios gerundenses de Figueres y Vilafant y en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ante el aumento de contagios. Las medidas en estas tres localidades serán las mismas que se aplican en los trece municipios de la primera corona metropolitana de Barcelona, en el Segrià y en la Noguera, con la recomendación a todos sus vecinos que no salgan de sus domicilios si no es para ir a trabajar, comprar u otros asuntos ineludibles. Sin embargo, el director de la Unidad de Seguimiento de la Covid-19 en Cataluña, el epidemiólogo Jacobo Mendioroz, ha asegurado que no se plantea cerrar Barcelona.

Las medidas para estos tres municipios también prohíben las reuniones de más de diez personas, limita el aforo de bares y restaurantes al 50% y cierra cines, teatros, locales de ocio nocturno y gimnasios. También se prohíben las visitas a las residencias de ancianos y se recomienda que en los centros comerciales controlen el acceso e incrementen las medidas de higiene. Según ha informado el Departamento de Salud, estas medidas de contención que incluyen la prohibición de hacer reuniones de más de diez personas, tanto en el ámbito público como en el privado, afectan a bodas, servicios religiosos, celebraciones y ceremonias fúnebres.

Las medidas indican que los comercios pueden seguir abiertos pero incrementando las medidas de precaución e higiene y haciendo controles de acceso. En el ámbito de la restauración, se permite la apertura de bares y restaurantes con el aforo en el interior limitado al 50%, sin posibilidad del consumo en barra, y en las terrazas deberá haber obligatoriamente dos metros entre las mesas. El Procicat también ha acordado suspender en estas tres localidades la apertura de equipamientos culturales, de establecimientos donde se desarrollan espectáculos públicos, como teatros, cines y eventos deportivos; actividades lúdicas, recreativas, parques de atracciones y parques recreativos infantiles en recintos cerrados; actividades deportivas y gimnasios; y locales y establecimientos de ocio nocturno, como salas de fiesta y discotecas, y cualquier otro que implique una interacción de un número importante de personas.

Sin embargo, aquellos espectáculos culturales que vía ayuntamiento soliciten autorización al Procicat y cumplan las medidas de seguridad estarán autorizados. Las bibliotecas y los museos podrán permanecer abiertos y se mantendrán los centros y las colonias de verano. Estas medidas quedan recogidas en una resolución que se publicará en el DOGC y entrarán en vigor una vez que las valide la autoridad judicial. Inicialmente tendrán una duración de quince días, un plazo que, según Salud, se puede modificar en función de la evolución de la pandemia.

No se plantea un cierre perimetral de Barcelona

El director de la Unidad de Seguimiento de la Covid-19 en Cataluña, el epidemiólogo Jacobo Mendioroz, ha señalado que "de momento" no se plantea el confinamiento perimetral de áreas afectadas por transmisión comunitaria, como Barcelona, y ha defendido que si se siguen las recomendaciones se contendrán los rebrotes. "De momento no planteamos un cierre perimetral en Barcelona. Es mejor limitar la actividad. Este fin de semana ha habido salidas desde el área metropolitana, pero yo creo que la mayoría de la población es responsable", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Un día después de abrir la puerta al confinamiento domiciliario si no remite la situación en 15 días en una entrevista en Rac1, Mendioroz ha rebajado el tono y ha defendido este domingo que la situación es mucho más favorable ahora que en el mes de marzo. "Entiendo el desconcierto. Es difícil explicar que estamos en una fase epidemiológica diferente al mes de marzo. Hemos mejorado en la capacidad de testeo y de filtraje de casos", ha apuntado. Si bien Mendioroz ha señalado que la transmisión comunitaria "preocupa", y se ve "un aumento de casos", también es cierto, ha añadido "que la situación es infinitamente mejor que en marzo".

Preguntado por el número de rastreadores, ha señalado que en Barcelona existen "unas 300 personas" que la próxima semana subirán hasta 1.000, lo que a su juicio debería ser "suficiente" por ahora.

"El Govern no se deja asesorar"

Sin embargo, el especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà, que fue asesor de la Generalitat para la desescalada, ha criticado la gestión del Govern, del que ha dicho que "no ha aprendido la lección", y ha señalado que Salud no se deja asesorar. En una entrevista en TV3, el investigador ha criticado que el ejecutivo autonómico de Quim Torra no haya tenido la "valentía" de "tomar decisiones de forma mucho más asertivas" y que en vez de dar "directrices claras" haya optado por "recomendaciones". En concreto, Mitjà ha afirmado que deberían ordenarse "confinamientos domiciliarios" en las zonas más afectadas, como tres barrios de L'Hospitalet de Llobregat (Torrassa, Collblanc y la Florida), así como en algunas áreas del distrito de Sants y parte de l'Eixample.

"Lo que espera la ciudadanía es que se envíe un mensaje claro y contundente. El microconfinamiento quirúrgico debe hacerse ya", ha dicho. Por otra parte, Mitjà también ha criticado el departamento de Salud, del que fue asesor en pleno pico de la pandemia, y ha señalado que la consellería de la que es titular Alba Vergés (ERC) "ha sido un palacio infranqueable, donde era muy difícil asesorarles". Preguntado cómo se ha desenvuelto el Govern desde que la Generalitat ha recuperado plenas competencias, Mitjà, que ha defendido que habla como académico y que rehuye posicionamientos políticos, ha señalado que el Govern tenía la tarea de rastrear contactos y que en ese sentido "ha fallado en su estrategia".

Por último, se ha mostrado escéptico sobre las palabras del conseller de Educación, Josep Bargalló, quien dijo que en septiembre se haría vida normal en las escuelas. "Habrá escuelas pero se tendrán que hacer las cosas bien, no será una nueva normalidad", ha advertido.