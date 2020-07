Ya es oficial. La Generalitat de Cataluña ha decidido extender a Barcelona las restricciones impuestas al barrio de l'Hospitalet la semana pasada ante el aumento vertiginosos de casos que ha sufrido la ciudad en los últimos días. La localidad ya cuenta con una treintena de brotes activos y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, levantó las alarmas este jueves tras identificar "transmisión comunitaria" en estos. Los mandatarios catalanes han comparecido en una rueda de prensa para "mandar una alerta" ante la situación y han asegurado que actuarán con "rapidez" para evitar que la crisis escale porque, si ocurre, "se tomarán medidas más drásticas".

Miquel Buch ha explicado que hay dos resoluciones. Una para el área metropolitana de Barcelona y otra para Lleida. La primera tendrá una duración de dos semanas y establece medidas de Salud Pública para frenar la expansión de la Covid-19. Con esta quedan limitadas las salidas a la calle -como recomendación- y el aforo de los establecimientos de hostelería y restauración. También se suspenden las actividades de los locales de ocio nocturno, las reuniones de más de diez personas y las visitas en residencias de ancianos. Las restricciones estipuladas por el plan del Govern afectan a Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Rexach, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besós y Badalona.

El 'autoconfinamiento' recomendado pasa por salir solo para trabajar; ir a centros de salud; cuidar de personas mayores, niños, discapacitados y dependientes; para comprar productos básicos; para comprar en establecimientos con cita previa; acudir a entidades financieras, realizar acciones judiciales o notariales, exámenes y mudanzas; practicar deporte con el núcleo de convivencia habitual; ir a huertos familiares de autoconsumo; y por causas de fuerza mayor."Necesitamos que todos sean responsables". Los comercios podrán permanecer abiertos, pero operarán con cita previa.

Las autoridades han hecho un llamado a que "todos se queden en casa cuando no sea necesario salir y que nadie se desplace a segundas residencias esta semana". Las medidas anunciadas este viernes imponen restricciones de aforo y reunión porque "nos hemos visto obligados a dar un paso atrás para no volver al confinamiento total. Pedimos que se acabe el relajo de las últimas semanas. Estamos ante un verano excepcional, pero tenemos que hacer un esfuerzo", según la consellera Meritxell Budó que ha agregado que el virus "está aquí y es cosa de todos poder pararlo con las medidas necesarias".

En la misma línea, Alba Vergés, consellera de Salud, ha insistido en que "depende de todos no llegar a un confinamiento estricto. Vamos a estar meses así. Nuestra actuación será definitoria". La política ha confesado que la transmisión comunitaria sí existe y lo más importante ahora es "evitar las reuniones sociales. No hay que prohibir todo, pero si vemos que las recomendaciones no se cumplen se impondrán nuevas medidas. Si se pueden evitar las salidas la playa, que se puede, hay que evitarlas".

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo un llamado a la calma ayer: "Hay que esperar unos días, pero las medidas que se han tomado para frenar los brotes son, a juicio de nuestros expertos, las que había que tomar", pero recordó que el fin del estado de alarma no es el del virus. Ahora "se ha pasado de una fase de mitigación a una de control. El coronavirus sigue circulando".