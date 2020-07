Cataluña enmascarada

Es pronto para sacar conclusiones, pero a pocas horas de que la Generalitat de Cataluña haya hecho efectiva la medida más contundente del estado en cuanto al uso de mascarilla, el paisaje ha cambiado. Sentados en la mesa de una terraza de la Rambla Nova de la ciudad de Tarragona, cuatro hombres —ya bien entrados en años— discuten la decisión del Govern. Pronto una de las voces se eleva por encima del resto: "Yo no llevo mascarilla por las multas que me puedan endosar; yo me la pongo por responsabilidad". El resto de contertulios aprueban la máxima, aunque uno de ellos completa las palabras del primero: "Pero por mucho que se endurezcan las medidas, todavía hay mucha gente que va sin mascarilla... ¿Y sabes quién son? Los jóvenes". Sin embargo, tal y como afirmaron en rueda de prensa las autoridades catalanas, a partir de hoy jueves 9 de julio todo aquel que no use la prenda en la vía pública se enfrentará a multas de hasta 100 euros.

En lo que debaten los señores, se acerca otro compañero de fatigas; este con la mascarilla a medio poner. "Mira, mira... Pregúntale a este por qué no lleva la mascarilla bien puesta". El hombre coge una silla de otra mesa y se sienta. Se queja de la falta de concisión en los medios de comunicación y por parte de los políticos: "Dos meses atrás decían que no era necesario ponerse la mascarilla y ahora parece que si no la llevas vas al cementerio". El resto ríen, pero ejercen presión para que ceda y no los ponga en peligro: "Los científicos dicen que es lo que hay que hacer y punto". El más díscolo de los cinco acaba por colocársela correctamente. A pesar de que, como mucha otra gente, está harto de cambios, vaivenes y 'nuevas normalidades', no tiene intención alguna de fastidiar a sus amigos ni a sus vecinos, por eso las voces más responsables acaban por imponerse y la conversación continúa detrás de las telas, que solo desaparecen cuando hay que darle el sorbo al café.

Desde hoy, todos los transeúntes que se desplacen o paseen por la vía pública en cualquiera de las cuatro provincias catalanas tendrá que hacerlo con boca y nariz cubiertas por la mascarilla. También tendrán que portarla en la playa o el bosque y el no cumplimiento la norma acarreará multas de hasta 100 euros, tal y como expusieron en rueda de prensa las responsables de los departamentos de Salud, Presidencia y Agricultura del Gobierno catalán, Alba Vergés, Meritxell Budó y Teresa Jordà. Quedan exentas de su uso las personas con problemas respiratorios, así como las que practiquen algún deporte al aire libre, aunque Budó incidió en la importancia de que incluso en los lugares en los que se cumple el metro y medio de seguridad, el bosque o la playa, la medida es siempre obligatoria. En el último de esos escenarios, uno podrá bañarse o estar en la toalla sin la mascarilla, pero tendrá que ponérsela para pasear por la orilla o ir al chiringuito.

Mientras que los señores siguen debatiendo en una terraza de la principal vía tarraconense, en otro punto céntrico de la ciudad imperial una turista malagueña conversa con un camarero. La escena tiene lugar en la plaza de La Font, donde se encuentra el Ayuntamiento de la urbe y que allá por el siglo III a.C acogió el circo de Tarraco. A su alrededor, como también sucede en las calles colindantes, la gran mayoría de la gente parece haberse enterado de las noticias y sale de casa con mascarilla. Haciendo buenas las palabras del grupo de señores de la Rambla, los pocos que se desplazan con la boca y la nariz destapadas son más bien jóvenes. La turista, con su mascarilla reglamentaria, se sienta en una terraza de la plaza, pide un café y se la baja, habida cuenta de que no hay nadie cerca suyo; toda la terraza está vacía.

Cuando el camarero le sirve el café, le avisa de las nueva norma: "Mientras no tenga usted la bebida o la comida en la mesa, tiene que llevar la mascarilla puesta". En todos los bares y cafeterías que rodean la plaza se repite la misma escena. Será necesario un proceso de adaptación para acostumbrarse al nuevo uso de la mascarilla: esta vez en cualquier situación; con gente o sin gente cerca; en la playa o en el bosque, da lo mismo. En una terraza, solo una cervecita o un café te libra de la tela. Ya lo dijeron Vergès, Jordà y Budó en la rueda de prensa: "No será exigible en las actividades cuya propia naturaleza resulte incompatible con su uso". Para todo lo demás, hay que llevarla y la policía podrá reprender y multar a quien vaya por libre.