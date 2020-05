Cataluña espera la respuesta del Ejecutivo a su plan de protestas para la pandemia

El plan de la Conselleria de Interior de la Generalitat para garantizar el derecho a la manifestación, presentado el sábado al Gobierno, que es la autoridad responsable durante el estado de alarma por el coronavirus, aún no han obtenido respuesta, han explicado este miércoles fuentes del departamento.

Este plan propone que se puedan realizar manifestaciones durante la pandemia con un distanciamiento de dos metros entre los asistentes, que no se realicen en calles inferiores a 20 metros de ancho, llevar mascarillas y sin pancartas ni objetos compartidos, entre otras medidas que fueron aprobadas por el comité técnico del Procicat.

El conseller de Interior, Miquel Buch, lo propuso y explicó que no se puede vulnerar el derecho a la manifestación durante la pandemia y reiteró que durante el estado de alarma es el Ejecutivo central quien autoriza o no las manifestaciones. Las mismas fuentes de Interior han constatado que el Gobierno no está permitiendo las manifestaciones contra su gestión, y que de hecho "las están prohibiendo todas".

El apunte de la Conselleria llega un día después de que los Mossos d'Esquadra detuvieran a una mujer en el distrito de Gracia de Barcelona e identificaran a varias personas por asistir a una concentración anticapitalista bajo el lema 'La vida antes que el capital', promovida por sectores cercanos a la CUP y CDR.

El viernes también hubo una manifestación en el barrio de Sarrià de Barcelona contra el Gobierno, y Vox también anunció el lunes que han recibido la negativa del Ministerio del Interior para poder manifestarse el próximo 23 de mayo en provincias catalanas.