El CEO del Institut Català de Finances (ICF), Josep-Ramon Sanromà Celma, atiende a '20 Minutos' telemáticamente en su despacho desde donde nos explica de forma sencilla algo tan complejo como es el funcionamiento del ICF, el banco público de Cataluña. Una entidad que se ha convertido, a causa de la crisis económica de la Covid-19, en una herramienta necesaria e imprescindible para que muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos obtengan dinero para poder salir adelante.

La primera pregunta es casi obligada antes de entrar en materia. ¿Explíquenos qué es el ICF?

Somos el gran desconocido Nuestro nombre en sí puede llevar a confusión ya que al ser Institut Català de Finances, parece que nos dediquemos a hacer estudios de mercado, y nada más lejos. El ICF, es la banca pública al servicio del crecimiento de los emprendedores, del tejido empresarial y económico de Cataluña para complementar y añadir valor a la financiación privada. También ayudamos a las startup , que es la futura economía del conocimiento. Nosotros ayudamos a hacer crecer a las compañías, al emprendendor... para sumar, para añadir crecimiento al fundador.

¿Y en qué se diferencian de la banca privada?

En nuestro ADN. Somos banca pública, nuestros accionistas son todos los catalanes porque a través del Govern y del Parlament estamos supervisados y gestionados. Además estamos clasificados por Eurostat. Invertimos y damos financiación alternativa y complementaria a la que hace la banca privada a empresas, entidades, autónomos y proyectos público-privado.

Es un tema sutil, pero no dependemos del presupuesto público, es decir cuando presentamos nuestras cifras, estas no impactan en deuda ni en déficit. Nosotros vamos a buscar el dinero a los mercados y con ese dinero financiamos al mundo empresarial. No necesitamos dinero del presupuesto público ni generamos déficit. Además somos miembros de la asociación de bancos públicos europeos, de la que soy miembro de la junta directiva desde el 2014.

¿Pero si yo soy una empresa o un emprendedor por qué es mejor para mí solicitar un crédito con ustedes?

Porque nosotros solo hablaremos de la financiación que tu necesitas, no te venderemos seguros, ni tarjetas ni te pediremos compensaciones. Nosotros la financiación que te damos será limpia, no pedimos nada a cambio. Y la otra gran diferencia es que muchas veces las entidades privadas nos piden a nosotros compartir la financiación al 50%.

Los intereses son de mercado y en algunos casos son más bajos porque tienen algún tipo de bonificación por parte de la Generalitat. Por ejemplo, un préstamo para el alquiler de vivienda social tiene una bonificación de intereses del 2% por parte de la Agència de l'Habitatge de Catalunya. O cuando una empresa realiza una inversión tecnológica a largo plazo, la Dirección General de Indústria bonifica los intereses, por tanto se puede financiar al 0%.

¿Qué condiciones han de reunir las empresas para poder acceder a créditos post-covid-19 del ICF?

Los tres requisitos que han de cumplir las empresas para acceder al crédito son que al cierre del año anterior estén al corriente de pagos a la Seguridad Social, de pago de impuestos, y que no estén en una situación de pérdidas continuadas. Estas son las condiciones generales que marca Europa.

Cumpliendo estas condiciones y en situación de Covid, podemos conceder hasta un máximo del 25% de la facturación del año pasado si se demuestra que esta necesidad es sobrevenida y el coronavirus ha tenido un impacto directo en tu negocio. Además, existe la opción de préstamo que pueda recoger el periodo de 18 meses de impacto negativo en el se ha dejado de facturar.

¿Cómo y dónde se solicitan?

Hay dos formas de solicitar el crédito, por un lado tenemos delegados territoriales en cada una de las comarcas de Cataluña, y luego en nuestra página webicf.cat. Cuando entras en nuestra web te preguntan qué necesitas, y si entras en liquidez Covid-19 te muestra todas las líneas de productos que necesitas. Puedes hacer la solicitud online, o directamente por teléfono y te enviamos un delegado territorial.