El Cercle d’Economia pide más recursos para que Cataluña recupere su liderazgo

El presidente del Cercle d’Economia, Javier Faus, llama a recuperar el liderazgo económico de Cataluña en España y, para ello, ha pedido una mejor financiación y exige a la Generalitat que vuelva a la mesa de negociación con el Gobierno para hacer posible la ampliación del aeropuerto de El Prat. En su intervención en la inauguración de la XXXVII Reunión del Cercle d’Economia, en la que participa el presidente catalán, Pere Aragonès, Faus ha dicho que Cataluña vive un momento de "estancamiento económico", aunque tiene "margen de mejora" para volver a situarse entre las regiones europeas más punteras.

"Sin ningún ánimo partidista ni político", porque el Cercle no es parte de nada, sino sociedad civil, Faus ha afirmado que "ser exigente no es incompatible con denunciar las deficiencias" que sufre Cataluña, como la infrafinanciación o la falta de privilegios, como la centralidad de Madrid o el concierto del País Vasco. "Aspiramos a una Cataluña ambiciosa, pragmática, que avance, que innove, una Cataluña del 'sí'", ha afirmado el presidente del Cercle, quien ha llamado a huir de políticas de "decrecimiento" que solo llevan a más desigualdad.

En este sentido, ha pedido "unidad, pragmatismo" y "una buena dosis de 'realpolitik'", ya que a veces hace falta, ha dicho, "coraje" para implementar las políticas necesarias para hacer frente "a la crisis actual que lo está trastocando todo". Ha añadido que "un país tiene que escuchar a todo el mundo", aunque tiene el deber de tomar decisiones, teniendo en cuenta que no siempre gustan a todos y que "cuando se habla de economía hay intereses partidistas". En este sentido, Faus ha defendido que "Cataluña necesita las mejores infraestructuras y estar bien conectada" y, tras celebrar que la Copa del América estará en Barcelona en 2024 y aplaudir a Aragonès por apostar por los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, ha alertado de que "el país que no cuenta con un aeropuerto intercontinental, no podrá competir" en este nuevo escenario global.

No es cuestión de debatir sobre si se requiere de "más o menos turismo", ha argumentado, sino que "se trata de estar conectado, o no estarlo, con América y Asia". Así, el presidente del Cercle ha animado al gobierno catalán a "volver a la mesa de negociación" con el Ejecutivo estatal para alcanzar "un consenso" sobre cómo conseguirlo, ello pese a "entender, valorar y respetar enormemente" las dificultades medioambientales o regulatorias que pueden presentarse.