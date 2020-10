El 'sí' a la independencia de Cataluña sube y recorta distancias frente al 'no'

Los catalanes que apoyan la independencia de Cataluña se ha incrementado al 45,5%, aproximándose al porcentaje de quienes votarían 'no'. El porcentaje de rechazo ha caído al 46,3%, mientras que que el 5,5% no lo sabe y el 2,7% no contesta lo que muestra que las diferencias entre las dos opciones se han recortado respecto a las últimas encuestas.

Así lo muestra la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat publicada este viernes, que refleja que el 'no' a la independencia ha pasado de obtener el 50,5% de apoyos en una encuesta del mismo organismo en julio al 46,3%, mientras que el 'sí' ha subido del 42% al 45,5% entre estas dos encuestas.

En otra pregunta, el 76,3% de los encuestados defienden que los catalanes tienen derecho a decidir su futuro en un referéndum, el 18,2% lo rechaza, el 2,2% dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 1,8 no contesta y el 1,6 no lo sabe.

El 'CIS catalán' también señala que ERC ganaría las elecciones catalanas si se celebraran ahora, seguido de cerca por JxCat, aunque el independentismo no alcanzaría el 50% de los votos que se ha marcado como objetivo, sino que la suma entre los tres partidos independentistas se quedaría en el 47,7%.

La encuesta sitúa a ERC como primera fuerza en el Parlament con entre 35 y 36 escaños, y un 23,4% del voto, en segundo lugar se situaría JxCat con 31-32 diputados y el 19,4% de los apoyos, y la tercera posición sería para el PSC con 24-25 escaños, Cs podría llegar a perder 20 diputados y se quedaría con 16-17, los comuns obtendrían 8-9, el PP subiría hasta los 7-8 asientos en la Cámara catalana, la CUP hasta los 6-7, y Vox entraría en el Parlament con entre 4 y 6 escaños.

Pese a no alcanzar el 50% de los votos, la suma de los tres partidos independentistas volverían a lograr la mayoría absoluta tanto en la horquilla baja de la estimación (72) como en la alta (75), aunque también se abriría una mayoría alternativa sumando los escaños de ERC, el PSC y los comuns en su estimación más alta, que daría 70 diputados, superando por dos la mayoría absoluta situada en 68.