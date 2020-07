Colau carga contra Torra y le culpa de la falta de medios en Lleida y Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha comparecido en rueda de prensa la tarde del viernes para valorar las restricciones impuestas por parte de la Generalitat de Cataluña ante el repunte de casos de COVID-19 en Lleida y la provincia de Barcelona. "Esta situación pone a prueba nuestra capacidad para trabajar juntos", ha deslizado la dirigente para anunciar que su Ayuntamiento apoyará todo el paquete de medidas anunciado por el Govern de Torra, pero, a continuación, ha cargado duramente contra el 'president': "Lo avisamos. Detectamos problemas serios con el sistema de rastreo de la Generalitat". Uno de los puntos clave para la alcaldesa tiene que ver con el número de rastreadores que puso Torra a disposición de toda la CCAA. Según sus propias palabras, "120 rastreadores para toda Cataluña eran totalmente insuficientes", ha especificado.

"Nosotros avisamos de que el sistema de rastreo tenía que ser robusto y estar muy bien coordinado en el Area Metropolitana de Barcelona", ha aseverado Colau en referencia al aumento de casos en la ciudad condal. "En aquel momento, fuimos los que dijimos que el rebrote en L'Hospitalet no era un problema solo suyo", habida cuenta de que "L'Hospitalet y Barcelona son ciudades vecinas y compartimos espacios públicos y calles", ha señalado. En cuanto a la falta de medios de contención y de rastreo que ha afeado a Torra, Colau ha advertido que "no se trata solo de la cantidad": "el conjunto del sistema era deficiente. Había déficit de comunicación, información que se ha ido perdiendo, et". Insistimos en que "nos llegaban muchas casuísticas de personas a las que se les detectaba el virus y no se les hacía el seguimiento". De todo eso, ha terciado, "avisamos". Incluso su gestora pidió una reunión urgente con la Comisión Mixta: "En una emergencia sanitaria eso es lo que tenemos que hacer todos: ofrecernos para ayudar".

Ante la falta de personal para rastrear los contagios, en palabras de la propia Colau, el Ayuntamiento de Barcelona ofreció "40 o 50 rastreadores" para "tratar de contener el incremento de casos positivos". Su equipo entendía que "había que hacer el máximo esfuerzo en poco tiempo para no tener que llegar a la aplicación de medidas más contundentes que afectan al conjunto de la población". "Sé que la ciudadanía lo está pasando mal", ha comentado en un cambio de tono: "La pérdida de seres queridos, la incertidumbre, la pérdida, también, de puestos de trabajo y, en definitiva, la crisis económica y social que ha generado la pandemia nos obliga a las Administraciones a garantizar a la ciudadanía una vigilancia que controle cualquier rebrote". Unos rebrotes que, tal y como ha enfatizado Colau, "ya sabíamos que se pueden producir mientras no exista la vacuna".

El Govern llegó tarde a Lleida y a Barcelona

"Es evidente que el Govern llegó tarde a Lleida y ahora, lamentablemente, ha llegado también tarde al Área Metropolitana de Barcelona", ha sentenciado no sin culminar su crítica con un mensaje de apoyo: "Dicho esto, ahora es momento de buscar una solución. Llegaron tarde, pero toca colaborar y hacer lo que sea con tal de proteger la salud pública". El nuevo punto de partida para la ciudad es un contexto de incremento constante de los contagiados. La semana del 29 de junio al 5 de julio, se contaron 164 positivos nuevos. Del 6 al 12 de julio, 497, es decir, se triplicaron. En lo que llevamos de semana, en Barcelona se ha llegado a los 414, por lo que se espera un aumento a un ritmo parecido al de la semana pasada. Para tratar de frenarlo, el Ayuntamiento ve muy importante la oficina que ha creado para "llegar donde no llegue la Generalitat en temas de coordinación y rastreadores".