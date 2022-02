Colau defiende que no intervino en las subvenciones por las que está imputada

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que un juez la ha imputado de forma "precipitada" por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines y ha pedido que se archive el caso porque no intervino en su tramitación y además la Fiscalía no vio delito. Así lo sostiene Colau en su recurso, adelantado por El País y al que ha tenido acceso Efe, en el que pide al titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, que la ha citado para el próximo 4 de marzo como investigada, que archive la causa que abrió en su contra a raíz de una querella interpuesta por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática por prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias.

Colau, representada por los abogados Olga Tubau y Àlex Solà, alega en su recurso que como alcaldesa no interviene en la tramitación de los expedientes de las subvenciones y no determina ni valora la singularidad de los proyectos ni de las entidades que las solicitan, ya que se encarga de ello un órgano gestor, en este caso el Área de Derechos Sociales. La alcaldesa denuncia además que la querella de la Asociación para la Transparencia describe hechos "sin rigor de clase alguna" a la hora de determinar a qué subvenciones concretas se refiere y que "no se describe ni un solo acto, ni una sola intervención" suya en la tramitación de las subvenciones "que se tachan de delictivas".

Sostiene, igualmente, que en la querella se imputa la concesión de las subvenciones del consistorio a la alcaldesa, "como si el mero hecho de ser el cargo público que preside la corporación municipal y ejerce su representación, dirigiendo el Gobierno y la administración municipal, permitiera atribuirle una responsabilidad penal en relación a cualquier acto o resolución administrativo que dentro de la compleja organización municipal se pueda adoptar". Por este motivo, considera la alcaldesa que la querella no debía haber sido admitida a trámite y que, una vez admitida, no debería haber comportado su imputación, ya que no se la identifica en ningún acto de participación en la tramitación de las subvenciones bajo sospecha.

Según el recurso, la querella va contra Colau "sin ningún indicio material" que permita atribuirle las conductas supuestamente delictivas, por lo que entiende que el juez tendría que archivar el caso y que su imputación ha sido "precipitada". "No resulta sostenible en nuestro sistema procesal constitucional y penal que se atribuya la condición de investigada a la alcaldesa, Ada Colau, de acuerdo con los términos de la querella, simplemente en atención a su cargo, por unos hechos desarrollados en el ámbito del Ayuntamiento de Barcelona, sin determinación de la concreta aportación o intervención en unas supuestas subvenciones otorgadas de forma delictiva", subraya el recurso.

En este sentido, recuerda que la Fiscalía Anticorrupción ya acordó archivar una investigación por los mismos hechos, en ese caso a raíz de una querella de Abogados Catalanes para la Constitución, "al considerar que los hechos no revestían carácter de delito", un extremo que, según denuncia, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática ahora ha ocultado al juez. La alcaldesa también argumenta que una auditoría externa fiscaliza las subvenciones otorgadas por el consistorio y que además el ayuntamiento detalla la justificación y la tramitación de cada subvención.

Precisamente, el recurso destaca que los expedientes respecto de las subvenciones objeto de la querella constan de informes que acreditan el carácter excepcional y la singularidad de las actividades y el proyecto para los que se solicitan las ayudas.