La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reclamará este miércoles de nuevo a la Generalitat más rastreadores para hacer un seguimiento a los contactos de personas positivas de Covid-19 e incluso dar "un pequeño paso atrás" para evitar que los brotes de contagios detectados vayan a más en la ciudad.

En una entrevista a TV3, Colau ha anunciado que hoy miércoles se reunirá la comisión mixta Departamento de Salud-Ayuntamiento de Barcelona para tratar tanto el incremento de casos que se ha producido en la ciudad, con unos 25 brotes y más de 500 casos, como la proximidad a las zonas de L'Hospitalet de Llobregat que también tienen muchos contagios.

"Nadie está planteando el confinamiento total, ahora mismo" de la población, ha explicado la alcaldesa, que ha precisado, no obstante, que no se descarta dar "un pequeño paso atrás" respecto a la situación actual de normalidad, para poder contener mejor los brotes detectados. También ha informado de que el consistorio ofrecerá a Salud la posibilidad de colaborar en el rastreo de los contactos de los afectados con algunos servicios del consistorio, como los de la teleasistencia, si la conselleria "no tiene la capacidad" para impulsar este seguimiento de forma inmediata.

"Ahora es el momento de reforzar el rastreo de contactos", ha considerado, y ha insistido en que "el rastreo es la clave" para evitar que los brotes se conviertan en una situación más problemática, como ha pasado en la comarca leridana del Segrià. Ha recordado que la mayoría de los contagios se producen en el ámbito social informal, con reuniones de amigos y familias en las que "la gente baja la guardia" y ha pedido a los ciudadanos que "no se relajen", porque el virus sigue entre nosotros.