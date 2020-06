Dos años de cárcel para un inspector de los Mossos por las cargas del 15M

La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años y cuatro meses de prisión por dos delitos de lesiones al subinspector del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, Jordi Arasa, responsable del desalojo de la acampada de la plaza Cataluña durante el mes de mayo de 2011. La sala considera que el acusado tuvo una actuación "injustificada" durante el desalojo.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha explicado en un comunicado este martes que también deberá indemnizar con 1.500 euros a los manifestantes que denunciaron, por las lesiones que les causó. Arasa era en ese momento el subinspector responsable de desalojar la acampada de los indignados en la plaza, y la Sección 3 de la Audiencia de Barcelona le ha absuelto de las dos faltas de lesiones y el delito contra la integridad moral que pedía la acusación.

La sentencia asegura que "en ninguno de los casos estaba justificado que el acusado hiciera uso de su defensa y no cabe hablar de error porque no actuó ante una situación de riesgo para proteger ningún bien jurídico ni se lo podía representar así de ninguna manera". También recalca que "no hemos visto ninguna situación que justificara golpear a lo/as ciudadano/as. La actuación de los Mossos tenía como objetivo posibilitar la entrada y salida de los camiones de la limpieza y para ello en ningún caso está justificado golpear a ninguna persona, salvo que esta última ponga en peligro algún bien jurídico que justifique de algún modo la conducta del agente. No pasó nada de eso en los casos juzgados".

Las magistradas apuntan que la acampada se enmarcaba en un acto de protesta ciudadana pacífica. "En nuestro caso, en los hechos juzgados no hubo enfrentamientos con la policía, las líneas policiales no se hicieron para contener a la gente sino para controlar que nadie saliera de la Plaza o entrara pero no hubo ningún intento de superar esas líneas y abordar la Plaza, no hubo ningún incidente (en los hechos juzgados) que justificaran cargas policiales con defensas contra las personas sentadas, no había situación de tensión porque la gente estaba sentada de forma pacífica". Por todo ello "debemos recordar que el acusado era el jefe de la ARRO, es decir, se le presupone que sabe controlar la situación y no dejarse llevar por una tensión que en este caso tampoco apreciamos".