La CUP presenta sus cinco 'líneas rojas' para negociar el presupuesto catalán 

La CUP se muestra disconforme con las cuentas catalanas presentadas por ERC. El grupo anticapitalista ha trasladado al Govern un documento con demandas en cinco ámbitos para continuar negociando los presupuestos de la Generalitat: vivienda, fiscalidad, macroproyectos, el camino hacia la autodeterminación y parar la "represión".

Así lo ha anunciado la diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant en declaraciones a TV3, un día después de que las bases de la formación anticapitalista decidiesen presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat y seguir negociando con el Govern.

Tras la decisión de la CUP, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, se reunieron la tarde de ayer con representantes de la formación anticapitalista, a los que pidieron "detallar" cuáles son sus exigencias concretas para no acabar presentando una enmienda a la totalidad a los presupuestos.

Hoy, Reguant ha concretado las demandas en estos ámbitos, que son "un punto de partida" para negociar: "El Govern ahora tiene que contestar y decir si mueve alguno de estos elementos. Valoraremos el global".

Por otro lado, Reguant ha abierto la puerta a que Aragonès no se someta a una cuestión de confianza a mitad de legislatura si no hay un acuerdo sobre los presupuestos, un elemento, la cuestión de confianza, que figura en el acuerdo de investidura. "Es evidente que si no hay confianza ahora en las políticas del Govern en lo que respecta a los presupuestos puede que no haya cuestión de confianza. Es una decisión del 'president'", ha indicado.