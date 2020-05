Distancia de dos metros y mascarillas: la propuesta del Govern para las protestas

La Generalitat pedirá al Gobierno que autorice manifestaciones pese al estado de alarma, con medidas correctoras como que sean estáticas, en calles de al menos 20 metros de ancho, respetando dos metros entre los asistentes, con mascarilla e higiene de manos y sin pancartas compartidas. Así lo ha indicado en una rueda de prensa telemática el conseller de Interior, Miquel Buch, que ha anunciado que prevén que el centro de emergencias Procicat apruebe mañana la propuesta que formulará la Generalitat como paso previo a pedir su autorización al Gobierno con el objetivo de respetar el derecho a manifestación con garantías sanitarias en plena pandemia del coronavirus.

Buch, que ha desligado la presentación de esta propuesta de la manifestación independentista de la Diada del 11 de septiembre, ha asegurado que han impulsado esta medida porque les preocupa la seguridad y la salud de los ciudadanos pero también que alguien quiera "aprovechar" la crisis del coronavirus para "laminar derechos". Según el conseller, las medidas que han planteado pretenden dar una respuesta "efectiva" al derecho a manifestación y, a la vez, garantizar la seguridad sanitaria.

Por este motivo, la Generalitat propondrá al Gobierno que autorice la celebración de manifestaciones, independientemente de la fase del proceso de desescalada del confinamiento en la que esté la región, aunque siempre que se apliquen seis medidas correctoras que se adecúan "de sobras" a las recomendaciones de la lucha contra el coronavirus.

En concreto, para que se pueda celebrar una manifestación, según la propuesta de la Generalitat, se tendrá que garantizar que los asistentes mantienen una distancia personal de dos metros, que se convocan en calles de al menos 20 metros de ancho, que la concentración sea estática, sin desplazamientos, que los participantes usen mascarilla, que se garantice la higiene de manos con geles y que no se lleven pancartas ni otros elementos de uso compartido.

La propuesta se enviará a Madrid para que la autorice el Gobierno ya que, según ha insistido Buch, con el estado de alarma, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha "laminado" competencias de la Generalitat, que no puede gobernar "con absoluta normalidad". El conseller ha marcado distancias con las protestas en algunas calles del barrio de Salamanca de Madrid, ya que entiende que el hecho de que varias personas hayan salido a la calle sin respetar la distancia mínima de seguridad no va en la línea de la propuesta de la Generalitat.

Buch ha sostenido que en el Govern son conscientes de la "complejidad" de la actual situación por la crisis sanitaria, pero también entienden que no se pueden vulnerar derechos fundamentales protegidos por la Constitución, como el de manifestación. El conseller ha precisado que el derecho a manifestación "no es ilimitado", ya que la administración lo puede "corregir" o "incluso prohibir", pero únicamente en casos "muy determinados", cuando haya peligro para las personas y bienes.

"El estado de alarma en ningún caso puede laminar el derecho a manifestación", ha insistido Buch. Sobre cómo se garantizará que los manifestantes mantengan dos metros de distancia, Buch ha alegado que es una materia del ámbito policial pero ha descartado que haya agentes que vayan con un metro midiendo la distancia, como tampoco ocurre ahora con las salidas permitidas para pasear o practicar deporte.

Además, a preguntas de los periodistas, ha indicado que no han planteado esta propuesta pensando en las manifestaciones independentistas del 11 de septiembre: "Todavía falta mucho, no sabemos aún si estaremos en la misma situación". Sobre si su propuesta también incluía las concentraciones para cortar diariamente una calle, como ocurría antes de la pandemia en las protestas independentistas en la avenida Meridiana de Barcelona, Buch ha indicado que no hacen distinciones en función de la ideología.