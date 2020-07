El Govern confina totalmente Lleida y 7 municipios a partir de la medianoche

El Procicat de la Generalitat ha aprobado que, por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià (Lleida), desde las 00: 00 horas de este lunes queda prohibida toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Suchs y Raimat, excepto para servicios esenciales.

Así se ha anunciado en rueda de prensa en la Delegación del Govern en Lleida encabezada por los consellers de Salud y de Interior de la Generalitat, Alba Vergés y Miquel Buch.

Vergés ha explicado que la población debe permanecer en casa y salir solo para ir a trabajar, siempre que no puedan hacer teletrabajo, y hacer las compras de primera necesidad, porque la situación de la COVID-19 en el Segrià "es una de las más complejas de todo el país", ha remarcado.

En consecuencia, la Generalitat, tras la reunión del Procicat, ha decidido adoptar una serie de limitaciones, como la de prohibir las reuniones "de más de diez personas" y de permitir solo las actividades de hostelería y restauración "mediante entrega a domicilio".

Aumento de 190 casos

Los centros de actividades de verano para niños y jóvenes seguirán abiertos, pero todos sus participantes deberán tener residencia en la comarca del Segrià, ha precisado la consellera. En cuanto a los centros deportivos y culturales deberán permanecer cerrados y solo se podrá practicar deporte en grupo con personas que formen parte del grupo de convivencia.Las tiendas de alimentación seguirán abiertas, mientras que en los demás comercios será necesaria la cita previa.

La consellera ha indicado que aunque han reducido el índice de transmisión en Lleida, en el Segrià ha habido un aumento de 190 casos desde ayer y 691 en la última semana, y que actualmente hay 14 personas ingresadas en la UCI con una media de edad de 56 años.

La movilidad fuera de estos ocho municipios del Segrià quedará, por tanto, restringida, salvo por motivos laborales, a todos aquellas personas que no formen parte de servicios esenciales. No obstante, Buch ha aclarado que no habrá restricción de movilidad en las autovías y autopistas que cruzan estos municipios pero cuyos usuarios se desplazan fuera de esta comarca.