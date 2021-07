El ICF aprueba el aval para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas.

La Junta de Govern del Institut Català de Finances (ICF) ha aprobado cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas por la acción exterior de la Generalitat realizada entre los años 2011 y 2017. Fuentes del Govern han concretado que la entidad financiera pública de la Generalitat ha aprobado activar el mecanismo previsto en el decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos para que el ICF presente el aval, con el contraaval del fondo de 10 millones de euros aprobado por el Govern la semana pasada para este tipo de casos.

"Se está trabajando para tramitar toda la documentación necesaria para hacerla llegar al Tribunal de Cuentas", que ha dado un plazo para presentar dichos avales que expira a las 00.00 de la madrugada de este mismo miércoles al jueves. En un principio la Generalitat había aprobado la creación de este fondo con la idea de que una entidad bancaria presentara el aval y la Generalitat, a través del fondo de 10 millones de euros, hiciera de contraaval a dicha entidad bancaria.

El decreto aprobado por el Govern para la creación del fondo preveía que, en caso de no encontrar a ninguna entidad que avalara a los afectados, el ICF los avalaría directamente y el fondo de la Generalitat le haría de contraaval. Tras constatar el martes que no había ninguna entidad bancaria dispuesta a avalar a los afectados por el dictamen del Tribunal de Cuentas, el conseller de Economía, Jaume Giró, anunció que descartaba hacer la gestión directamente a través del ICF para no poner en riesgo a sus trabajadores.

Con todo, remitió una carta al Tribunal de Cuentas pidiendo un margen de 15 días ya que varios afectados habían pedido acogerse al fondo y solicitaban tiempo para comprobar que cumplían los criterios para poder hacerlo. Sin embargo, este miércoles, durante el pleno del Parlament el mismo Giró ha explicado que trabajadores del ICF le han llamado para explicarle que estaban dispuestos a tirar adelante con la idea inicial y expedir los avales.

Giró ha cambiado de opinión y ha anunciado que, finalmente, el ICF sí expediría los avales con el contraaval del fondo de la Generalitat y, durante la jornada de este miércoles, han estado trabajando para poder hacerlo en tiempo y forma, han explicado fuentes de la Conselleria.