Voto nulo y voto en blanco: en qué se diferencia y a quién benefician

Este domingo, 14 de febrero, alrededor de 5,6 millones de catalanes están llamados a las urnas para votar en las elecciones de Cataluña que darán paso a la XIII Legislatura en el Parlament. Hasta un total de 69 candidaturas se han presentado en lo que son los comicios más atípicos, pues se celebran en plena pandemia del coronavirus. Tanto es así que, dos horas después de la apertura de colegios, la Generalitat confirmaba, por fin, la constitución del 100% de las mesas electorales.

No solo eso, sino que, además, los primeros datos han mostrado una caída de la participación de 12 puntos, con respecto a los datos de los últimos comicios celebrados en 2017. Hasta las 13 horas, la participación se ha situado en el 22,8%. Algo a lo que se ha sumado un aumento significativo del voto por correo, con un incremento -respecto a 2017- del 350% en las solicitudes.

Por ello, una opción plausible para muchos puede que sea votar en blanco, nulo o abstenerse. Lo que es importante matizar es que no todos son lo mismo y que existen diferencias significativas entre los tres.

Voto nulo, qué es y a quién beneficia

Se considera voto nulo cuando dentro del sobre hay algún objeto o símbolo 'de más'. Es decir, cuando, por ejemplo, el sobre contiene más de una papeleta de dos candidaturas, si las dos son de la misma, se considera un voto válido, cuando sólo tiene una pero está marcada más de una vez o cuando en el sobre hay algún objeto o frase que no debería estar ahí.

El voto nulo se considera un voto 'gamberro' y casi siempre es voluntario. Estos votos se consideran como voto emitido no válido y no cuentan para realizar el reparto de escaños, por lo que no benefician ni perjudican a nadie.

Voto en blanco, qué es y a quién beneficia

El voto blanco, por su parte, se da cuando dentro del sobre no hay nada. Es decir, una persona ha ido hasta el colegio electoral y en su sobre no ha metido ninguna papeleta. Según la actual ley electoral española, esta clase de voto se considera válido, por lo que se suma a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas para hacer el reparto de escaños.

Abstención, qué es y a quién beneficia

La abstención es simplemente no ir a votar ni, lógicamente, introducir ningún voto. Al no haber voto, éste no se suma y no afecta a los resultados. Sobre el significado de la abstención, en este caso es mucho más difuso, pues no se sabe por qué la persona no ha ido: si es por indiferencia, descontento con el sistema electoral, enfermedad, etcétera.