El 'efecto Illa' funciona: el PSC ganaría en las elecciones catalanas, según el CIS

La candidatura de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat de Cataluña surtiría efecto para los intereses del PSC. Así lo señala el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones catalanas del 14 de febrero, que apunta a que el candidato socialista y todavía ministro de Sanidad ganaría los comicios con un 23,9% de los votos. Porcentaje con el que superaría a ERC, que volvería a ser segunda fuerza al lograr el 20,6% de los apoyos. Pero que no despeja las dudas sobre los posibles pactos para que en la región hubiera un gobierno estable. Algo que se explica con el empuje del independentismo, dado que Junts per Catalunya se haría con el 12,5% de los sufragios. Lo que le facilita tener el poder suficiente para impedir que el resto de formaciones llegue a acuerdos de gobierno. Como podría ser un tripartito de izquierdas, ya que el barómetro estima que PSC, ERC y En Comú Podem superarían los 68 escaños de la mayoría absoluta.

Según la encuesta, para la que se han realizado 4.106 entrevistas telefónicas entre el 2 y el 15 de enero, el Partir dels Socialistes de Catalunya obtendría entre 30 y 35 escaños en el Parlament. Esquerra Republicana le seguiría con entre 31 y 33, mientras que JxCat se movería entre los 20 y los 27. Estas tres fuerzas serían las que tendrían una fuerza destacada en la cámara catalana. El resto no pasaría de los 15 escaños, siempre según el sondeo, que atribuye entre 13 y 15 diputados a Ciutadans. Esto implicaría que la lista que encabeza Carlos Carrizosa deja atrás primera plaza que logró en la anterior convocatoria electoral de 2017 para caer al cuarto lugar. Tras ellos se situaría En Comú Podem, con el 9,7% de respaldo y entre 9 y 12 escaños, con lo que podría apuntalar ese posible pacto a tres con socialistas y republicanos. Después estaría la CUP, que oscilaría entre los 8 y los 11 por el 6% de votos que cosecharía.

Pero Illa no es la única sorpresa. El CIS pronostica que Vox obtendría un gran resultado, al poder alcanzar el 6,6% de votos y entre 6 y 10 asientos en el Parlament con la candidatura que lidera Ignacio Garriga. Una irrupción con mucha fuerza que le dejaría muy cerca de igualar al PP, al que el departamento que dirige José Félix Tezanos le otorga siete escaños y un 5,8% de las papeletas. Resultados que mostrarían que el fichaje de Lorena Roldán como 'número 2' de Alberto Fernández no sería suficiente para superar a Ciutadans. Y puede que tampoco a Vox. Estos partidos serían los últimos que accederían a tener escaños. Lo que, de confirmarse, supondría que el PDeCAT sería fuerza extraparlamentaria tras su ruptura con JxCat. Por lo que su apuesta por el nacionalismo moderado no encontraría el apoyo suficiente de los catalanes.

En lo que se refiere a los candidatos a presidir la Generalitat, Salvador Illa también es el mejor valorado por los encuestados, al obtener un 5 de nota media. Le siguen los aspirantes de JxCat y ERC, Laura Borràs y Pere Aragonès, que sacan un 4,6. La cuarta en valoración es Dolors Sabater, que lidera la lista de la CUP tras su paso por la alcaldía de Badalona, y que llega al 4. Por encima del 3 están Jèssica Albiach (En Comú), Àngels Chacón (PDeCAT) y Marta Pascal (PNC). Y los que peor consideración reciben son los líderes de Cs, PP y Vox, con un 2,7 para Carrizosa, un 2,6 para Fernández y un 2,5 para Garriga.

Una situación "peor", según los catalanes

El Centro de Investigaciones Sociológicas también ha realizado otras preguntas a los encuestados que van más allá de sus favoritos a la hora de votar. La más llamativa es la cuestión sobre cómo ven la situación general. En concreto, cómo creen que está la región con respecto a hace tres años, cuando se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre. La mayoría, el 53,6%, tiene claro que la CCAA está "peor" que a finales de 2017, tras los meses donde se produjo la mayor crisis política que se recuerda. Un 24,2% cree que todo está "igual", mientras que un 13,2% es aún más pesimista y estima que la cosa está "mucho peor". Solo consideran que está "mejor" o "mucho mejor" un 5,7% y un 0,4% respectivamente.

La gestión del Govern que han formado Junts per Catalunya y ERC tampoco cuenta con el beneplácito de los entrevistados. El 38,5% cree que la labor de la actual Generalitat ha sido "regular". La segunda opción, elegida por el 23,3%, es que su forma de gobernar ha sido "mala", y un 17,3% la considera "muy mala". Aunque un 16,5% es optimista y estima que las políticas de las fuerzas independentistas han sido "buenas". Si se personaliza en el papel que ha jugado el expresident Quim Torra, la mayoría (29,1%) opina que ha hecho una gestión "regular", siendo las siguientes opciones más secundadas que esta ha sido "muy mala" o "mala". Algo parecido a lo que ocurre si se pregunta por Pere Aragonès, que lidera el Govern desde hace pocos meses. El 38,5% piensa que ha ejercido el cargo de una forma "regular" para los intereses de Cataluña, y un 18% considera que su paso ha sido "malo".