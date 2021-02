El PSC teme que la campaña de Iglesias perjudique a En Comú y su futuro pacto

Aun con la confianza en que son favoritos y tendrán todas las opciones para gobernar, los socialistas catalanes son conscientes de que dependen de otras fuerzas para hacer realidad que Salvador Illa sea president en Cataluña tras las elecciones del 14 de febrero. Su socio preferencial es En Comú Podem, debido a que el exministro quiere repetir en el Govern el acuerdo vigente en el Ejecutivo central. El problema que afrontan es que su suma sea insuficiente, por lo que necesitarían el respaldo de otras formaciones, como muestran todas las encuestas publicadas hasta la fecha. Una inquietud que ha crecido en los últimos días por el temor a que los 'comuns' saquen un peor resultado del esperado. Algo a lo que estaría contribuyendo el líder de Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que con sus intervenciones puede estar perjudicando a los suyos, según consideran fuentes del PSC consultadas por La Información. Lo cual puede acabar afectando a las posibilidades de Illa.

Las polémicas por las que Iglesias estaría poniendo en dificultades a la marca catalana de su partido comenzaron cuando aseguró en una entrevista concedida al Diario ARA que "en España no hay una situación de plena normalidad democrática", debido a las consecuencias políticas del procés y a que numerosos exdirigentes catalanes hayan sido condenados a prisión. "Estas personas no han puesto bombas, no han disparado contra nadie. Pues es evidente que hay una situación de excepcionalidad, y lo tengo que reconocer", señaló el vicepresidente de Derechos Sociales. Esta aseveración levantó una polvareda considerable, con reproches incluso de ministros del PSOE que comparten Gobierno con Iglesias. Pero el embrollo no le ha hecho rectificar, y este mismo jueves se ha reafirmado al señalar que es "una obviedad" que no hay "plena normalidad democrática".

Para las fuentes del PSC consultadas por esta redacción, las intervenciones que realiza Iglesias muestran "que en Podemos están muy nerviosos" ante lo que puede ocurrir en las urnas. Entre los ejemplos que citan están las palabras del vicepresidente sobre Illa al comienzo de la campaña electoral, cuando supuestamente señaló que su candidatura estaba avalada por "los poderes mediáticos" y que eso le iba a impedir hacer políticas de izquierdas. Una estrategia basada en "intervenciones desde Madrid" que "puede provocar que expulsen a votantes de izquierdas que se pensasen votarles", destacan las mismas fuentes. Las cuales no responsabilizan a la candidata de los 'comuns', Jessica Albiach, de que el líder de los morados haya optado por esta línea estratégica.

Podemos, sorprendido por poder mantener sus escaños

En Podemos no lo ven de la misma manera. Fuentes del partido morado aseguran que afrontan el 14-F de una manera optimista. Sobre todo, porque las encuestas difundidas hasta ahora les auguran que conservarán los ocho diputados del Parlament con los que ya contaban en la anterior legislatura. Algo que, como admiten, les sorprende. "Estábamos preparados para una caída, que es a lo que apunta todo el mundo. Pero las cosas parecen que van bien", dicen las fuentes consultadas, que señalan que "puede que estemos convenciendo al votante de izquierdas". Aun así, también asumen que sus escaños y los de Illa no serán suficientes. Por lo que prevén "posibles abstenciones" en el caso de que haya posibilidades de que Illa llegue a la presidencia. Lo cual sería la única opción siempre que ERC mantenga el compromiso de no pactar con el PSC.

Aun con esta posible merma de apoyos del socio preferente, el triunfalismo continúa siendo el estado de ánimo que impera entre los socialistas catalanes. "Somos el voto útil. Nos va a apoyar mucha gente que se ha cansado de la situación que vivimos en Cataluña. Hay mucho cansancio del independentismo", dicen fuentes del entorno de Salvador Illa, que apuntan a que "tenemos transferencia de voto de todos lados porque estamos en la posición más transversal de todas". Por lo que esperan grandes beneficios de quienes en 2017 apoyaron a partidos como Ciudadanos. E incluso creen que les llegará respaldo de catalanes que votaron ERC, al que consideran como "el auténtico competidor" en las urnas. "Esquerra se ha enganchado a Laura Borràs y eso puede alejar a los sectores más de izquierda", señalan.

"Nosotros ganaremos casi seguro en votos, como dicen nuestras encuestas internas y las que se están publicando", insisten las mismas fuentes del PSC, que no creen que deban prestar atención al empuje de Junts per Catalunya. El cual sigue aumentando sus expectativas de voto, según los sondeos. "Están jugando muy duro con el tema de la independencia. Y eso les puede costar la batalla de la opinión pública", auguran estas fuentes. La consecuencia de la subida de la candidatura de Borràs "es que se pueda acortar la distancia entre los escaños de unos y otros". Lo cual, según su análisis, no afectará a la pronosticada victoria de Illa. El cual "se presentará seguro a la investidura", afirman.

En lo que coinciden tanto las fuentes del PSC como las de Podemos es en que el mayor reto es el de la participación. "Hay muchas oscilaciones, y algunos días la intención de ir a votar se acorta", advierten desde los socialistas que lidera el exministro de Sanidad. También tienen claro en ambas formaciones que lo que ocurra en Cataluña no pondrá en cuestión la viabilidad del Gobierno central. "Hay legislatura para rato. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mantienen sus buenas relaciones, a pesar de que hay desencuentros y detalles feos. Pero esto va para largo", sentencian fuentes de los morados.