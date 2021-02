Albiach (comuns) emplaza a ERC y PSC: "El Govern de izquierdas es posible",. 

La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha anunciado que llamará este lunes al candidato del PSC, Salvador Illa, y al de ERC, Pere Aragonès, para emplazarles a negociar tras las elecciones. "El Govern de izquierdas es posible. Es más, diría que es imparable", ha defendido después de que su formación haya obtenido 190.471 votos (el 6,86%), pero ha pasado de ser la quinta a la sexta fuerza en la cámara catalana, por detrás del PSC, ERC, JxCat, la CUP y Vox, con el 98% del escrutinio finalizado.

En declaraciones con más del 90% del voto escrutado, ha celebrado que los comuns hayan mantenido sus ocho escaños, ha lamentado la entrada de Vox en el Parlament, y ha considerado que los resultados de los comicios revelan que Cataluña "no soporta más el desastre de Govern de Junts y ERC". Frente a ello, ha reivindicado un Govern de izquierdas y transversal superando "vetos estériles, que no sirven, que no suman", y ha afirmado que los comuns harán todo cuanto esté en su mano para conseguirlo.

"No es el momento de frentes ni de bandos, sino de ir todos juntos, los progresistas y demócratas de la mano, de comenzar a dar soluciones a las crisis y, desde el diálogo, resolver este conflicto político", ha dicho acompañada de los miembros de su candidatura, así como de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens.

La líder de los comunes también ha apelado al conjunto de formaciones para que ningún presidenciable se presente a la investidura sin contar con los votos necesarios y no hagan "perder el tiempo a la gente". "La ciudadanía no está para investiduras 'fake'", ha advertido.