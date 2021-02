Ángeles Roldán, de suplente a estar en mesa: "Que me toque es una vergüenza".

Los colegios electorales en Cataluña siguen recogiendo votos hasta que se anuncie el cierre a las 20 horas de este domingo. Mientras, en el mercado de San Antonio, las 29 mesas electorales constituidas registran los votos de miles de barceloneses reubicados en el mercado como colegio improvisado. Por el momento, las predicciones de participación son bajas, la Generalitat ha comunicado que a las 13 horas habían votado el 22,8% de los catalanes frente al 34,69% de 2017. La falta de participación también se ha notado en algunas mesas. A una de las segundas suplentes que han acudido a las 8 de la mañana al mercado le ha tocado sentarse.

Ángeles Roldán es directiva y el lunes por la mañana tiene reuniones a primera hora que tiene que preparar. Pero, explica, va a ir más apurada por tener que formar parte de una mesa de la que, en principio, no debería ser responsable. "La decencia es venir", explica enfadada. "Han faltado dos por encima mío y me toca estar a mí. Que no se hayan presentado es una vergüenza". Ha parado a media tarde para comprar algo de comer; luego seguirá registrando el voto de los ciudadanos.

"Llevo aquí desde las 8 de la mañana. No se sabe donde están los que no se han presentado. Encima con la Covid-19, a mí no me han hecho ninguna prueba", detallaba. Aunque, tras el retraso de más de media hora en la apertura del colegio y la paulatina normalidad, la mañana del mercado reconvertido en macrocolegio electoral ha estado marcada por largas colas y transeúntes que iban de un lado a otro preguntando dónde estaba la puerta de acceso a su mesa.

"Además, estamos pasando frío, llevo el anorak de esquí. Que no, yo no estoy un domingo para hacer esto", explicaba Ángeles, una de esas víctimas colaterales de los numerosos ciudadanos que, pese al llamamiento realizado por las autoridades para que formasen parte de una mesa electoral, no han aparecido en el último momento.

Ya desde hace unos días la Generalitat temía que podían ocurrir situaciones como esta, ya que se habían presentado miles de alegaciones entre los designados para formar parte de una mesa. De hecho, las juntas electorales han recibido un total de 34.000 alegaciones de personas que rechazaban formar parte de las mesas electorales en Cataluña, de las que unas 22.000 han sido aceptadas hasta ahora.