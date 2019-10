Torra se enroca e invita a ERC a debatir un nuevo referéndum como el del 1-O

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha invitado este jueves a ERC a "abrir el debate" sobre cuándo y cómo volver a ejercer el derecho a la autodeterminación y ha rechazado la posibilidad de adelantar ya elecciones en Cataluña.

En una entrevista en TV3, conducida por el director del canal, Vicent Sanchis, Torra ha salido al paso del malestar en ERC por su propuesta de "volver a poner urnas para la autodeterminación" en esta misma legislatura, ya que los republicanos desconocían que iba a hacer este anuncio en el pleno de este jueves en el Parlament.

Según Torra, era su "deber como presidente de la Generalitat" plantear el jueves en el Parlament una respuesta a la sentencia del procés, ya que "el pueblo espera de todos nosotros una propuesta". Esta propuesta "la tendremos que debatir con el resto de partidos y entidades" independentistas: "Veámoslo como una oportunidad. Hemos de abrir este debate", ha afirmado Torra, que ha quitado hierro al hecho de que no había avisado a ERC del contenido de su discurso, ya que "todo el mundo sabe lo que pienso, en muchas reuniones había expuesto" esta idea y la había comentado "infinidad de veces".

Se ha mostrado abierto a "buscar un acuerdo" entre todos los partidos y entidades independentistas, en el que "cada uno aporte su matiz y su acento", y ha dicho que no contempla nuevas elecciones. "Visto lo que está pasando, lo último que nos podemos permitir ahora son unas elecciones", ha recalcado Torra, para quien ahora "es el momento de reforzar las instituciones".

Torra ha dicho que "no acepta" la sentencia del procés, que ha calificado de "infamia", y se ha comprometido a "continuar avanzando en el ejercicio del derecho a la autodeterminación" y a "seguir hablando" sobre ello, "con las consecuencias que esto implique". Tras la sentencia, Torra envió sendas cartas al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para pedir una reunión urgente con ellos: "El rey me ha contestado, me ha dicho que pasaba la carta al presidente Sánchez", ha asegurado.

En cambio, Sánchez no le ha contestado y tampoco ha hablado con él tras la publicación de la sentencia. Ante las críticas a la plataforma Tsunami Democràtic, ha denunciado los intentos de "criminalizar la desobediencia civil", un concepto que considera "muy respetable" y "no violento".

Sobre los disturbios de los últimos días en movilizaciones de los CDR, ha ratificado sus sospechas sobre la presencia de "infiltrados, gente nueva que aparece en unas concentraciones y que no se habían visto nunca en manifestaciones independentistas.

"Hemos visto imágenes que no nos han gustado", ha reconocido el president, que ha dicho estar "al lado de los Mossos" d'Esquadra y, pese a las tensiones internas vividas con el conseller de Interior, Miquel Buch, ha asegurado que tiene en él "la misma confianza que en el resto" de miembros del Govern.