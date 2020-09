ERC califica la inhabilitación de Quim Torra como un ataque a la democracia

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha tachado este lunes la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha confirmado el Tribunal Supremo (TS), como un "ataque a la democracia" y contra el movimiento independentista. "Estamos ante un ejemplo más de esta causa general contra el independentismo que solo entiende la represión para acallar un proyecto legítimo como el independentismo", ha afirmado en rueda de prensa telemática. Considera que Torra ha sido inhabilitado por defender la libertad de expresión y que esto demuestra de nuevo que España tiene una "democracia 'low cost", y ha argumentado que no hubiera ocurrido si el presidente del Govern no fuera independentista.

"¿Alguien cree que al presidente Torra, si no fuera independentista, se le estaría acusando, a punto de ser apartado de su cargo y de la responsabilidad que le otorgó la ciudadanía? Evidentemente que no. Esto pasa por el simple hecho de formar parte del movimiento independentista", ha criticado. Vilalta, que estaba dando la rueda de prensa cuando el Supremo ha confirmado la condena a Torra, ha asegurado que ERC y JxCat están cerrando un acuerdo para responder a la inhabilitación, aunque ha dicho que todavía quedan "algunos flecos" aunque no ha desvelado los detalles del pacto.

Ha confiado en que en las próximas horas ya tendrán cerrado el acuerdo y lo harán público, y solo ha avanzado que apuesta por "la responsabilidad, por poder reforzar el Govern en este momento de complejidad, por empoderar a las instituciones catalanas ante un ataque represivo, y que genere el máximo consenso".

Según ella, el acuerdo que ultiman los dos socios de Govern permitirá responder "con una denuncia a un ataque a la democracia" y que busca la máxima transversalidad, pese a que tanto la CUP como la ANC hayan reprochado en los últimos días que no se les ha tenido en cuenta en las negociaciones.

Vilalta también ha afirmado que, además de responder a la inhabilitación, servirá para "reducir la incertidumbre y la provisionalidad", y para reforzar el Ejecutivo catalán para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Preguntada por si con este pacto ERC ha renunciado finalmente a que se convoquen elecciones, ha contestado que, aunque los republicanos defendían pactar la fecha de los comicios antes de la inhabilitación, han priorizado que hubiera acuerdo: "La mejor respuesta es la que podamos pactar". Asimismo, ha reiterado que con la inhabilitación acabará habiendo elecciones de todas formas, aunque ha admitido que serán en unos meses después de que se hayan agotado los plazos marcados por la Ley de Presidencia.