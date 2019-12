ERC mantiene el diálogo pero reitera que no le dará nada "gratis" a Pedro Sánchez

Amnistía y fin de la represión. Estas van a ser dos de las cuestiones que ERC ponga sobre la mesa de negociación con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, como han señalado sus principales líderes en el Congreso Nacional del partido en Barcelona. Dos asuntos importantes que ahora pasan a ser prioritarios tras el fallo de la Justicia europea que reconoce los derechos como eurodiputado de Oriol Junqueras. Ante lo que han pedido acabar con la “represión” y han vuelto a cuestionar la validez del juicio del procés. Y en varias ocasiones han manifestado que el apoyo por medio de una abstención en el debate de investidura "no será gratis".

La que más ha incidido en esta línea ha sido la secretaria general, Marta Rovira, que se fugó a Suiza para evitar a la Justicia española. Aunque ha abogado por no paralizar el diálogo con los socialistas, Rovira ha defendido que este no es posible si existe “una vulneración sistemática de la libertad de los principales líderes políticos y sociales” en Cataluña. Por eso ha pedido que se insista en que “convocar un referéndum no es delito” y en rechazar la “causa general” contra el independentismo.

También se ha sumado a este discurso el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha apuntado varias veces a que tiene que finalizar la judicialización contra el independentismo. “La nueva etapa política solo se puede abrir si la política desplaza a la represión. ¿Se entiende o no se entiende?”, ha señalado en ese mismo sentido. Pero tanto él como la portavoz, Marta Vilalta, se han cuidado mucho de amenazar con una ruptura de las conversaciones con el PSOE. Unas intervenciones que se han producido antes de que se conozca el contenido de la ponencia política que marcará la hoja de ruta de ERC.

Mira también El fallo europeo sobre Junqueras da alas al sector más rupturista dentro de ERC

Sin renuncia a la autodeterminación

El vicepresident del Govern ha sido el primero en dejar muy claro que Esquerra no va a renunciar a dar pasos hacia la independencia. Pero sí ha insistido en su apuesta en dialogar con el Estado, ya que asegura que el partido “asume el papel de rompehielos de los muros que impiden la política. Aunque ha repetido que solo se sentarán a la mesa de negociación con el Gobierno central “si la política desplaza a la represión”.

Un discurso en el que el coordinador nacional de los republicanos ha mantenido su predisposición a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, pero haciendo guiños a los sectores más rupturistas del independentismo que les exigen que logren algo a cambio de esa abstención. Por eso ha sido tajante al afirmar que asumirán el liderazgo en Cataluña para facilitar la apertura de procesos políticos que llevan al ejercicio “de derechos como el de la autodeterminación”.

Mira también PSOE y ERC escenifican un choque para allanar el congreso de los republicanos

Oriol Junqueras también ha intervenido en el congreso, aunque lo ha hecho a través de un vídeo grabado en la prisión de Lledoners, donde cumple su condena por el procés. Pero eso no es un problema para el todavía líder de ERC, que ha dicho estar “orgulloso de estar en prisión por haber puesto urnas”. Algo que “volvería a hacer” precisamente por esa misma razón. Junqueras ha reivindicado ese 1-O en varias ocasiones, señalando que fue el primer paso a “un proceso de independencia irreversible”, que culminará “de manera democrática”.

También ha querido mostrarse conciliador con los catalanes no independentistas, pero defendiendo que a ellos también les interesa una “república catalana”. "Es el mejor instrumento para hacer un país más justo y más próspero. Es lo único capaz de mejorar la vida de todos los catalanes, sin excepciones, sin importar de dónde venimos ni lo qué pensamos”, ha señalado el líder secesionista.