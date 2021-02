ERC y PDeCAT desligan el veto al PSC de otros acuerdos pactados en el Congreso

ERC y el PDeCAT han declarado que el acuerdo firmado con los partidos independentistas de no pactar el próximo Govern con el PSC no está ligado a futuros apoyos al PSOE y al Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados, sobre todo en materia económica y social. Fuentes parlamentarias de ERC han señalado a EFE que el compromiso del pacto de investidura con Pedro Sánchez sigue vigente dado que una cosa es la Mesa de Diálogo para resolver el conflicto catalán y otra muy distinta el Gobierno de la Generalitat.

"Son dos ámbitos diferentes", han señalado tras puntualizar que el documento firmado por JxCat, ERC, la CUP y el PDeCAT no es más que la "visualización de lo que se ha venido diciendo en campaña por activa y por pasiva, de que es imposible apoyar un Gobierno del PSC" porque no compartimos objetivos. ERC ha reiterado que hay que seguir avanzando en la Mesa de Diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat porque "es algo que trasciende" y ha incidido en que el objetivo de ERC es seguir impulsando medidas económicas y sociales progresistas en el Congreso de los Diputados.

"En todo lo que se refiere a la resolución del conflicto, y en todo lo que se refiere a medidas sociales y económicas destinadas a mejorar la vida de la gente, y que nos permitan gestionar el mientras tanto, especialmente importante ahora con la crisis social, económica y sanitaria derivada del Covid, nosotros continuaremos apoyando determinadas medidas y reformas que vayan en esa dirección", han insistido.

En el mismo sentido, el diputado del PDeCAT Ferrán Bel ha señalado a EFE que el documento firmado no afecta a futuros apoyos que los cuatro diputados de su formación pudieran dar a los socialistas en la Cámara Baja. "No afecta a pactos municipales, ni condiciona apoyos a otras leyes concretas nacionales o del Gobierno catalán", ha insistido tras referirse al documento independentista impulsado por un grupo llamado Catalans per la Independència, formado por exmiembros del secretariado nacional de la AN. El texto de ese escrito señala que las formaciones que lo firman "se comprometen a que, sea cual sea la correlación de fuerzas surgida de las urnas, en ningún caso se pactará la formación de gobierno con el PSC".

Bel ha puntualizado que "esto forma parte de la campaña electoral" en Cataluña y ha incidido en que tampoco impide el apoyo del PDeCAT a un gobierno encabezado por ERC o por JxCAT y que también fuera apoyado por el PSC. Lo que sí ha resaltado es que el apoyo de su formación a un Gobierno en Cataluña encabezado por ERC o por JxCAT estaría condicionado a un pacto -no tanto político sino más económico y social- que se iría negociando punto a punto.