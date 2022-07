Feijóo llama a "abrir y ensanchar" el PP en Cataluña tras la victoria en Andalucía. 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, activa el modo electoral tras la mayoría absoluta de Andalucía y llama a "abrir y ensanchar" el PP catalán para sumar votantes en Cataluña, donde asegura que se necesita un partido fuerte que ofrezca una alternativa basada en la política útil. "Cada vez veo más catalanes interesados en cerrar heridas, cicatrizar heridas y abrir caminos nuevos, que quieren sencillamente vivir en paz, ejercer sus derechos civiles, que se les respete y cumplir las leyes", ha dicho en su intervención en la Escola d'estiu del PP catalán en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), acompañado por el presidente de la formación en Cataluña, Alejandro Fernández.

Feijóo ha asegurado que cada vez ve a más catalanes interesados en "abrir una nueva época, por volver otra vez a aquella Cataluña abierta y que sabía discrepar pero estaba comprometida con avanzar", y que entre ellos hay personas que nunca han votado al PP pero que lo harán si el partido ofrece soluciones a sus problemas. Ha sostenido que Cataluña ha inspirado a otros territorios en su forma de entender la vida, su apertura y su espíritu de emprendimiento, en sus palabras: "Pienso, mientras me siga dedicando a esto, trasladar el mismo respeto y cariño que siento por Cataluña, porque entiendo que este pueblo es uno de los más interesantes de España".

Feijóo ha asegurado que como presidente de la Junta de Galicia, siempre quiso intentar mantener unida a la sociedad gallega y que no hubiera "tensión en la escuela, porque la cordialidad de las lenguas es un instrumento básico de aquellas CCAA" con dos lenguas. Y ha animado a los militantes a trabajar para fortalecer el PP en Cataluña a pie de calle y trabajando para tener más presencia en el territorio: "Después de escuchar a tus vecinos y cuáles son tus problemas reales, entonces lo podrás llevar a la institución y a las sedes".

Objetivo: municipales de 2023

Feijóo ha invitado al PP catalán a desplegar de cara a las municipales los ejes que, según él, deben guiar cualquier proyecto político para que triunfe: generar ilusión; trabajar con humildad y de forma constante, y tener inteligencia y sensibilidad. "La soberbia, el sectarismo, la supremacía moral y el acreditar que tú quieres más a Cataluña que el otro y que tú eres más catalán que aquel es justamente lo contrario de lo que debemos hacer", ha argumentado.

Sobre las elecciones andaluzas, ha afeado al PSOE afirmar que el PP sacó mayoría absoluta después de que el Gobierno "hubiera dado mucho dinero" a la Junta de Andalucía, algo que a su juicio revela una falta de humildad y de comprensión del mensaje de las urnas. Feijóo ha asegurado que durante la campaña de las elecciones andaluzas percibió esa ilusión que se "contagia" en las calles, y que luego se tradujo en la mayoría absoluta que logró el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Ha lamentando que cada vez que hay un problema en el territorio "el culpable es Madrid", y ha señalado ha habido partidos catalanes que han aprobado leyes y presupuestos estatales en el Congreso de los Diputados, entre ellos ERC y Junts. "Yo que he estado en Galicia toda mi vida, si digo que el culpable es Madrid, ¡debo ser yo otra vez! No parece muy inteligente llegar a esta conclusión", ha ironizado. Ha insistido en trabajar en profundidad en un proyecto político que sea útil: "No creo en la política del tuit, de Instagram o de buscar culpables. No sé hacerlo y no lo voy a hacer".

En la presentación del acto, Fernández ha reivindicado que en tres meses el PP ha pasado de "superar 'in extremis' una crisis prácticamente existencial a ser la indiscutible alternativa de Gobierno", además de obtener una mayoría absoluta en las elecciones andaluzas. Cree que esta victoria en Andalucía lleva el sello de la manera de entender la política de Feijóo y que demuestra que "no existen maldiciones bíblicas" en política porque, al igual que cree que en esa comunidad autónoma parecía imposible derrotar al PSOE y lo han logrado, también se puede lograr en Cataluña.