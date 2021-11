Gobierno y Generalitat pactan aumentar en un 20% los efectivos de los Mossos.

La plantilla de los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, aumentará en un 20% los efectivos con los que cuenta actualmente, según ha anunciado este viernes el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, después de llegar a un acuerdo con el Gobierno central a partir de una reunión de la Junta de Seguridad, de la que formaron parte el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Con este pacto, el equipo de agentes a disposición en la Comunidad Autónoma se incrementa hasta los 22.006.

Elena ha añadido que el anterior techo de la plantilla se acordó en 2006, con 18.267 agentes, y que este viernes se ha consensuado su ampliación con la incorporación 3.739 agentes más. El aumento de 22.006 efectivos se fija a través de unas ratios, que valoran la cantidad de agentes por cada mil habitantes, creciendo desde los 2,365 mossos por cada mil ciudadanos en la actualidad, a los 2,628 por cada mil que serán a partir de que este aumento de plantilla se haga efectivo, subiendo la mencionada ratio en un 11%.

El conseller alega que este incremento del techo de la plantilla se ha conseguido a causa de "cuestiones poblacionales" tales como el aumento de los habitantes, y que espera hacer efectiva esta subida durante el próximo año. Además, celebra haber llegado a un acuerdo con el Gobierno en un aspecto tan importante: "esta noticia es la noticia más relevante para el cuerpo de Mossos d'Esquadra desde el punto de vista de seguridad en los últimos 15 años, donde los Mossos se convertirán en una policía más próxima", ha dicho.

Por su parte, el ministro Grande-Marlaska ha comentado este aumento de los mossos en la rueda de prensa posterior para explicar cuándo se llevará a cabo el aumento de la plantilla, respondiendo que no hay una fecha concreta para ello, porque primero hay que formarlos, y ha destacado que se realizará un "trabajo serio, coordinado y acompasado a las necesidades", defendiendo que tanto el conseller como él mismo se caracterizan "por la seriedad", y que "hay que formar suficientemente y debidamente (a los agentes)", pues "un mosso o una mossa no se forma en un día o dos".

En relación a la policía marítima de los Mossos d'Esquadra, el ministro del Interior ha deslizado que la Junta no ha abordado el tema, mientras resaltaba la "buena coordinación" con los otros cuerpos de seguridad que tienen competencias en el mar. Además, sobre el traspaso de la Jefatura de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona, la cual el Govern busca convertir en espacio de memoria democrática, el mismo Marlaska ha respondido al conseller Elena que la propuesta se ha debatido varias veces en la Comisión Bilateral, aunque no en la Junta celebrada este viernes, la cual "era una reunión muy operativa" centrada en lograr acuerdos concretos.