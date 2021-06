El Govern busca realizar una recepción institucional para los presos indultados

La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha avanzado este miércoles que el Govern prepara una recepción institucional a los nueve presos indultados, todavía sin fecha, y ha augurado que los recursos contra las indultos que PP, Cs y Vox han anunciado que presentarán no tendrán "ningún éxito". En declaraciones a TV3, la titular de Justicia de la Generalitat ha explicado que este miércoles no se realizará ningún acto oficial a los líderes independentistas indultados por motivos familiares de estos, pero ha precisado que el Govern sí ha previsto una recepción institucional, si bien todavía no se ha decidido la fecha, ha aclarado.

Ha criticado la intención de PP, Ciudadanos y Vox de presentar un recurso contra estos indultos, ya que en su opinión van "en contra de la voluntad de todos de encontrar una solución política". "Persisten en el error", ha advertido. Ciuró ha vaticinado además, como jurista, que estos recursos contra los indultos no tendrán "ningún éxito", ya que a su juicio están "bien fundamentados", e incluso cree que no serán admitidos a trámite por la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo.

La consellera de Justicia ha lamentado de nuevo que los indultos estén condicionados, ya que la "reincidencia es una espada de Damocles" que afecta a su "libertad individual": "¿Ir a una manifestación, hacer un tuit....es reincidir?, se ha preguntado. Respecto a si comparte con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la concesión de estos indultos es de utilidad pública, la consellera ha contestado que sí, pero ha recalcado que el jefe del Ejecutivo "ha hecho de la necesidad una virtud".

Con la concesión de estos indultos, Ciuró opina que "ahora tenemos la oportunidad de que se vuelva al camino de la política", si bien ha avisado de que la mesa de diálogo no puede ser una "comisión bilateral bis".

En este sentido, ha subrayado que los independentistas no acuden a la mesa de diálogo a "arreglar los déficit de España" y ha recalcado que no se les puede pedir "dimitir" de sus reivindicaciones de una amnistía y de ejercer el derecho de autodeterminación. En todo caso, ha defendido que cualquier acuerdo debe ser sometido al refrendo de los catalanes.