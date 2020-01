El Govern carga otra vez contra la JEC tras el apoyo del Supremo en el 'caso Torra' 

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha denunciado este viernes la "intromisión" de la Junta Electoral Central (JEC) después de que ordenase la retirada del escaño al presidente catalán, Quim Torra. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Budó ha asegurado que la JEC "no tiene competencias" para decidir sobre la inhabilitación de Torra y ha justificado la continuidad del presidente porque "así lo votó el Parlament" de Cataluña.

Tras el auto del Tribunal Supremo de este jueves, la JEC señaló que debía "denegarse la suspensión cautelar planteada por el Parlamento de Cataluña", por lo que dio un paso más para ejecutar la retirada del escaño de Torra con un requerimiento expreso a Torrent.

"Es al Supremo al que le compete decidir"

No obstante, para Budó la decisión del Supremo únicamente ha "notificado su decisión de no anular la orden de la JEC". "Legalmente esto es lo que ha hecho. Que no lo haya suspendido no quiere decir que haya dictado una sentencia sobre la inhabilitación de Torra", ha sostenido.

En este contexto, la portavoz del Govern ha apuntado que el TS dictará sentencia cuando la Generalitat"haya presentado el recurso de casación". "En ese momento puede dictar, pero en este momento no", ha insistido, para después añadir: "Es al Supremo al que le compete decidir, en ningún caso le corresponde la Junta Electoral Central".

Por último, Budó ha lamentado que "se siga judicializando la política" y que se sigan "aplicando medidas de represión". "Es insostenible esta intromisión de competencias. Deberíamos plantearnos qué está pasando y porque la Junta Electoral Central está actuando así", ha zanjado.