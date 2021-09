Aragonès acusa al Gobierno de chantaje por El Prat y no negociar la inversión

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tachado este miércoles de "chantaje" que se suspenda la inversión para ampliar el Aeropuerto de Barcelona como ha anunciado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y ha asegurado que el Gobierno no quiere invertir en Cataluña. "Hoy ha quedado patente lo que se sospechaba desde el primer minuto: que el Gobierno español y Aena han hecho una operación de chantaje y que nunca han tenido la voluntad de invertir en Cataluña ni de hacer del Aeropuerto de El Prat un hub internacional", ha reprochado en varios tuits recogidos por Europa Press. Aragonès ha asegurado que la Generalitat buscaba concretar desde el consenso entre administraciones la fórmula para ampliar la infraestructura y que esto ha provocado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se haya "echado atrás".

El vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha lamentado este miércoles la suspensión de la inversión del Gobierno en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que ha calificado como "una nueva deslealtad del Gobierno", pero ha pedido al Ejecutivo central seguir negociando. "Estamos abiertos a seguir hablando sobre estas inversiones. Quien deberá dar explicaciones porque ha cambiado de opinión es el Gobierno. La ministra tendrá que explicar por qué ha cambiado su decisión. No vaya a ser por la presión de sus socios del Gobierno de España", ha dicho este miércoles en una rueda de prensa desde Bruselas después de que la ministra Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, haya anunciado la suspensión de la inversión.

Puigneró también ha manifestado su rechazo y enfado ante la confusión generada en torno a la ampliación y ha advertido de que no se puede ser un país de progreso si se ponen en cuestión infraestructuras tan importantes: "Lamento la frivolidad y el populismo que otra vez más han hecho mucho daño a Cataluña". Ha especificado que ha trasladado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, su malestar por la confusión generada por algunas personas en Cataluña, ya que según él ha habido manifestaciones sobre la ampliación que podrían haberse evitado que "no ayudan al objetivo" de llegar a un consenso para una infraestructura tan importante para Cataluña.

Ha defendido que es "inexplicable" el cambio de opinión del Gobierno porque el acuerdo de principios de agosto en el seno de la Comisión Bilateral para la ampliación del aeropuerto con una inversión de 1.700 millones de euros era para hacer un aeropuerto intercontinental y ponía límites al plan inicial de Aena de invasión de los terrenos de La Ricarda. "Acordamos también que habría un mínimo impacto sobre estos terrenos y también que la laguna era intocable. La Ricarda no se toca. Esto quedaba reflejado en este acuerdo. Por tanto, le preguntamos al Gobierno español qué ha cambiado", ha sostenido.

Ha insistido en que no entiende el cambio de decisión del Gobierno, a quien ha acusado de no cumplir con el acuerdo alcanzado, y que considera que tendrá que dar explicaciones. "Una vez más, España no cumple con Cataluña y en este sentido no deberá sorprender a mucha gente que cada vez más gente en Cataluña hayamos optado por un proyecto de independencia de nuestro país. Ni el Estado invierte ni nos dejan invertir", ha señalado.

No afecta a la mesa de diálogo

Preguntado por si esta decisión del Gobierno afecta a la mesa de diálogo prevista para la semana que viene, Puigneró ha dicho que son dos cosas diferentes porque el encuentro previsto con el Gobierno es para hablar de soberanía y del conflicto político. "No tiene nada que ver con lo que significa en este sentido la decisión de hoy, que es una decisión en materia de infraestructuras y que esto se trata en los ámbitos de las comisiones bilaterales que tenemos con el Estado", ha añadido.

Ha sostenido que en la mesa de diálogo van a hablar de soberanía y de conflicto político y que el Aeropuerto de El Prat no está en el marco de esa mesa: "Es para hablar del reto más importante que tiene planteada la sociedad catalana desde hace ya 10 años".