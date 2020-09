El Govern pide a Transportes implantar controles en estaciones y aeropuertos.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha pedido este lunes por carta al Ministerio de Transportes implantar controles en estaciones y aeropuertos para detectar casos de coronavirus "en origen y evitar así el desplazamiento a diferentes destinos". En la misiva, consultada por Europa Press, Calvet solicita al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, poder controlar la temperatura de los viajeros en aeropuertos y estaciones, en los que pide que esté también un gestor Covid-19.

En concreto, reclama implantar estas medidas en el Aeropuerto de Madrid y en el de Barcelona, además de en las estaciones de Lleida, Camp de Tarragona, Girona, Figueres (Girona), Barcelona-Sants y Madrid-Puerta de Atocha. La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad también se ha puesto en contacto por teléfono con Adif y Aena para abordar esta misma cuestión, han informado fuentes del departamento a Europa Press.

"Preocupación" por Madrid

En la carta, el conseller también traslada a Saura su "preocupación por los diferentes brotes de contagio de coronavirus que han aparecido en diferentes territorios del Estado". "Y especialmente en Madrid, territorio con el que compartimos un intenso flujo de viajes", por lo que pide trabajar de forma conjunta y coordinada para aplicar estas medidas lo antes posible.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este lunes que la Generalitat recomienda a los catalanes no viajar a Madrid si no se trata de un caso excepcional, y ha mostrado su solidaridad y apoyo ante la situación "crítica". En su intervención en el acto de balance de la campaña de Creu Roja para sensibilizar ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "medidas más drásticas" como que no se permita viajar fuera de la comunidad a nadie con síntomas.