Una ola de funcionarios accede al fondo del 'procés' en pleno caso Puigdemont.

Un total de 29 funcionarios afectados por el 'caso del procés' ya han solicitado hacer uso del aval del Fondo Complementario de Riesgos en caso, futuro, de necesitarlo. El fondo, que fue aprobado el pasado 6 de julio en el Pleno del Parlament tras derivar de un decreto de ley, se debate este jueves en el Pleno catalán con la confrontación de Ciudadanos, que ha registrado una enmienda a la totalidad. Cuando se aprobó, el aval, llamado Fondo Complementario de Riesgos del la Generalitat, fue comunicado como una 'caja' para afrontar las obligaciones legales que requieran los funcionarios en un proceso judicial o administrativo. El objetivo era extender medidas que protegieran los derechos de los trabajadores públicos catalanes cuando la cobertura de las pólizas de seguro de responsabilidad civil, patrimonial y contable que tiene suscritas la Generalitat no garanticen dicha protección. Una oleada de posibles afectados ya se ha acogido a él para 'blindarse' en caso de, tras un proceso judicial en España o en las Instituciones Europeas puedan responder con dicho aval en lugar de con su patrimonio.

La cifra de solicitantes ha sido confirmada por Anna Grabalosa, quien fue hasta junio la directora de comunicación del Departament de Economía i Hisenda de JxCAT junto con Jaume Giró. Afirma que en el caso de que sea necesario y, tras llevar un posible caso judicial a la UE, se considera a la persona culpable, puede recurrir al fondo de forma que "responde" por el encausado. Como defiende, "ya funciona" al estar en vigor desde el día de su aprobación tras pasar el control del Consell de Garantías Estatutarias. Aunque, entonces, la institución jurídico-consultiva de la Generalitat hizo una recomendación de mejora. A pesar de dar 'luz verde' a la integridad del texto, invitaba a modificar algunos puntos "técnicos". El texto en vigor, con las modificaciones cambiadas, se presentará esta semana tras seguir las recomendaciones del órgano catalán.

Desde el Departamento de Hisenda han defendido a 'capa y espada' la transparencia y solidez del texto, que es, a su parecer, "jurídicamente impecable". Grabalosa argumenta que "no comporta ningún riesgo" al estar refrendado por el Tribunal de Cuentas, que a su vez lo pasó a la Abogacía del Estado y, de vuelta, al Tribunal de Cuentas. Desde la Conselleria ya dieron vialidad, y consideran que las modificaciones han sido simplemente por la mejora de la redacción sin que varíe la trascendencia del contenido. Como quedó recogido en su aprobación, contará con una aportación inicial de 10 millones y se irá actualizando en función de las liquidaciones. En el caso de que los solicitantes, tras ese hipotético proceso judicial tengan que rendir cuentas, el aval repondrá económicamente los "costes y comisiones" necesarios.

El texto también recoge que, hasta que no se designe una entidad, la gestión la llevará el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). La entidad, gestiona el aval temporal y excepcionalmente hasta que una posible entidad financiera se haga cargo. Cuando el conseller de Economia i Hisenda, Jaumé Giró intentó convencer a algún banco en verano, ninguno lo vio claro debido a "la presión mediática", en opinión de Grabalosa. Pero por ahora, ninguna entidad catalana ha 'el paso al frente', ni siquiera cuando el conseller puso la propuesta sobre la mesa garantizando seguridad jurídica. Los bancos se echan atrás por temor a incurrir en malversación y el ICF también se ha resentido: tres miembros de la junta dimitieron en verano. Pero JxCAT lo sigue intentando. Grabalosa afirma que hay varias vías abiertas con otras entidades y que se está trabajando en ello. De hecho, en su día, Giró tanteó incluso buscar bancos extranjeros. La explicación que da a la tardanza de una entidad que confíe en la propuesta, la militante de JxCAT declara que hay "cuestiones entremedio que echan para atrás a las entidades".

El Departament d'Economia i Hisenda abre "vías" con entidades bancarias para que gestionen en fondo

La suma millonaria sigue congelada hasta que no se active el proceso de su requerimiento. Pero las solicitudes ya están registradas. La forma de financiarlo se da gracias al mecanismo de 'gastos no departamentales', que son de una cantidad económica destinada para los departamentos de la Generalitat, y que quedan recogidos en los presupuestos. Cada Conselleria cuenta con una partida de esta clase y hay una cantidad "no asignada" que puede 'moldearse' a la petición de un departamento si lo solicitara. "Cualquier departamento puede recurrir a ellos", detalla la militante de JxCAT por teléfono, quien trabajó mano a mano con Laura Borrás al ser jefa de comunicación y atendió a los medios cuando Puigdemont fue detenido en Alemania. En el caso de que, por ejemplo, Economia i Hisenda los pidiera, tendría que hacer luego una transferencia al fondo del ICF.

Así, en pleno estallido tras quedar libre Puigdemont este lunes a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de Europa sobre su inmunidad, algunos posibles afectados ya se protegen por si les ocurre lo mismo. Funcionarios del Govern que han visto que se pone en riesgo su integridad al poder ser llevados antes las altas instituciones jurídicas y que se recogen, gracias al marco que brinda este Govern, bajo nuevos mecanismos jurídicos y económicos. Mientras Puigdemont grita "basta" en Italia sin miedo tras superar su cuarto juicio en tribunales europeos, en Cataluña se construyen aparatos para desarmar el temor al 'tercer poder'.