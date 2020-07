Aumentan un 41% los positivos por coronavirus en Lleida en solo siete días

El rebrote sigue 'disparado'. Los casos positivos por coronavirus en la ciudad de Lleida han aumentado un 41% en apenas una semana, al pasar de los 381 de la semana pasada a los 539 actuales. Según ha informado en rueda de prensa telemática, que recoge Efe, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lleida, Toni Postius, estas cifras tienen que servir para que la sociedad "tome consciencia de que lo que estamos viviendo es muy grave".

Para "demostrar que los focos no se encuentran solo en barrios determinados", desde el Ayuntamiento han desgranado todos los nuevos casos detectados en una semana en los diferentes Centros de Atención Primaria (CAP) de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha lamentado la cantidad de informaciones "confusas" que se han producido esta semana sobre el Segrià, concretamente en relación al endurecimiento de las medidas de confinamiento. Por esto, y consciente de que "es posible que un 30% de los comercios de la ciudad no puedan superar la crisis", el alcalde ha exigido a las administraciones respuestas "claras" y "a unas horas más normales".

Fiinalmente, Pueyo ha vuelto a pedir que las ayudas de cuatro millones de euros anunciadas ayer mismo por el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, para sufragar las pérdidas del sector económico de Lleida lleguen en agosto, ya que los empresarios "están muy preocupados".

Alerta en L'Hospitalet

Por su parte, el director de la unidad de seguimiento de la Covid-19 en Cataluña, Jacobo Mendioroz, ha dicho este miércoles que ya hay transmisión comunitaria en los barrios de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en los que se han detectado brotes de coronavirus, y que el riesgo ahora es que se extienda a barrios colindantes de la Ciudad Condal.

En una entrevista en Catalunya Ràdio que recoge Europa Press, Mendioroz ha apuntado que se está detectando un aumento de casos en barrios colindantes a la Torrassa, la Florida y Collblanc, "aún no suficientemente" importantes pero en los que las recomendaciones de seguridad se deberían tomar como precaución. "En realidad, son recomendaciones como llevar mascarilla, intentar no estar mucho tiempo en sitios cerrados, lavado de manos y distancia física que deberían ser la tónica general porque la epidemia no se ha ido y siguen los contagios y la letalidad", ha argumentado el experto.

A su juicio, se deberían cumplir las recomendaciones de seguridad aunque no se impongan con un decreto del Govern o de los tribunales porque "la única vacuna, por decirlo así" es la protección social. Respecto a la necesidad de más rastreadores que hagan un seguimiento de los contactos, una reclamación insistente de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que se ha unido este miércoles el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, Mendioroz ha indicado que "está previsto" reforzar este colectivo, "que se va dimensionando según avanzan los brotes", aunque no ha concretado un número de personas que se dedicará en Cataluña a esta tarea.