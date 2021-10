La huelga de Renfe y El Prat ponen en jaque los presupuestos de Cataluña

La ejecución en el territorio catalán de la 'Agenda del Reencuentro' no está siendo fácil. Los obstáculos a los que se está enfrentando el Ministerio de Transportes para ejecutar lo pactado con el Govern el pasado agosto se enfrenta ahora a los agentes sociales y otros grupos políticos en el territorio catalán, haciendo peligrar su cumplimiento. Tras 'estrellarse' el proyecto de El Prat, ahora peligra la implantación del traspaso de competencia de Rodalies a la Generalitat de Cataluña tras el 'choque de trenes' entre el Gobierno y la plantilla de Renfe, que teme que sus intereses no estén recogidos en las negociaciones entre el Ejecutivo Catalán y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, antigua presidenta de Adif. Así, este lunes se cumplirán tres días de huelga, que previsiblemente dejarán imágenes de aglomeraciones como las del pasado jueves y viernes, que se saldaron con la cancelación de al menos 800 trenes. La mayoría, en Cataluña y Valencia. Estas supresiones han provocado que no se garantizaran los servicios mínimos ya que, por ejemplo, el viernes se canceló casi el 60% del servicio de Rodalies en Cataluña.

En un principio, según lo estipulado por el Ministerio de Transportes, se debe garantizar el servicio del 72% de los trenes de Alta Velocidad, un 75% de los Cercanías en hora punta y del 50% en hora valle mientras que los trenes de Media Distancia deben operar en un mínimo del 65%. Sin embargo, esta resolución es reciente dado que la Audiencia Nacional rebajó hace tan solo cinco días—el 29 de septiembre— las tasas de los servicios mínimos fijándolas en las actuales. Este detalle es importante puesto que el pulso entre el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf)— quien ha organizado la huelga— y Renfe se salda aquí.

Fuentes de Semaf denuncian que no se han cumplido dichos servicios porque Renfe no ha notificado a los suficientes maquinistas como para garantizar el servicio mínimo durante la huelga. La escasez de solicitudes, apuntan, podía deberse que el auto judicial es reciente y ha "agravado" la gestión del operador para notificar por correo certificado a los maquinistas que debían acudir a puesto de trabajo. Esta observación ya ha tenido respuesta por parte de la operadora, ya que este fin de semana ha reforzado su sistema de notificación. Por su parte, fuentes de Renfe afirman que "no esperaban" que incumplieran lo pactado y apelan a la responsabilidad de los empleados por el perjuicio ocasionado, además de anunciar la apertura de expedientes. "Se hizo la comunicación y no se están cumpliendo", sentencian. Además, afirman a este medio, esperan que el 'pulso' se salde sin la necesidad de sentarse con el comité de huelga.

Esta huelga tiene otro propósito a las anteriores. Así como la de 2014 demandaba el cumplimiento del convenio colectivo y el rechazo al déficit de trabajadores, la actual se encuentra instigada por los estragos de la pandemia y, sobre todo, bajo tintes políticos: el anuncio del traspaso de Cercanías a Catalunya. Un punto que figura dentro de la 'Agenda del Reencuentro' al quedar reflejado en el diseño de un nuevo "Sistema de Financiación Autonómica", explicado en el punto 3.2 del documento presentado por Pedro Sánchez. En efecto, el Semaf demanda desde hace tiempo la recuperación de los servicios que se cancelaron con la llegada de la Covid junto con la recuperación de los empleos perdidos, pero las alarmas saltaron el lunes pasado cuando el sindicato se sentó con la secretaria de Estado de Transportes y Renfe.

En dicha reunión solo se trató la transferencia económica de Rodalies a la Generalitat, no se habló de nada más. "Fue la gota que colmó el vaso", explica el portavoz del sindicato, Diego Martín. La opción de la transferencia abre la puerta a que la plantilla no trabaje a nivel estatal por la gestión autonómica pública del servicio por lo que ven peligrar sus puestos. "El 90% de los trabajadores no son catalanes, no queremos pertenecer a otro operador que no sea a nivel global ni que Renfe sea un operador fraccionado. Este cambio de modelo provocará un efecto dominó en otras comunidades como en el País Vasco o Galicia", critica. El sindicato denuncia que este paso ha supuesto una vulneración al I convenio colectivo de 2007, cuando se negoció con el Ministerio de Fomento evitar que "el traspaso se realizara en unos términos que supusieran la segregación de activos humanos y materiales de Renfe". Lo negociaron entonces con el Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación en el gobierno de Zapatero, Victor Morlán.

Así, los sindicatos ferroviarios se alzan en una huelga "larga"—hasta el 12 de octubre— dada la enorme incertidumbre laboral que deja el traspaso un cambio de modelo. Por su parte, Renfe ve con buenos ojos el 'cambio de manos' mientras Transportes de la competencia a la Generalitat y ésta pueda pagar el servicio. De esta forma, la cesión de Rodalies esperaba ser el segundo 'macroproyecto' del Gobierno utilizado como 'moneda de cambio' en Cataluña. Un plan que está englobado en la inversión 6.300 millones del Plan de Rodalies de Cataluña 2020-2030 para mejorar la infraestructura ferroviaria y que ya ha empezado a ejecutarse. "Ha mejorado, por ejemplo, el flujo de trenes en la estación de Sants gracias a las obras 4+4", explican desde Renfe. Dicha previsión también ha sido incluida en la 'Agenda del Reencuentro' y se acoge a los fondos europeos. "En particular, del total de inversiones en servicios de Cercanías Ferroviarias incluidas en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) para el conjunto de España, más del 30% van destinadas al servicio de Rodalies de Cataluña", explica el documento de la 'Agenda del Reencuentro'.

En cuanto al primer 'macroproyecto', la ampliación de El Prat, fracasó al aprobarse el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) sin incluir la ampliación. Solo recogía una inversión menor de 244,9 millones, de los cuales solo 65 iban destinados a la adecuación de la T1. El proyecto, que cayó en 'saco roto' debido a la polémica de la afectación a La Ricarda, abrió frentes en el seno del Govern y en el Parlament. Principalmente por la presión de En Comú y la CUP tras hacerse público que no se respetarían las zonas verdes protegidas por lo que, finalmente, ERC se negó al plan. Una decisión que su socio de gobierno sigue sin asumir.

"El Gobierno depende de los partidos catalanes para acordar los presupuestos"

Sin embargo, a pesar del 'carpetazo' del Gobierno, JxCAT mantiene la esperanza de recuperar los 1.700 millones iniciales para ampliar El Prat. Tal y como afirman fuentes del partido a este medio, el grupo espera modificar el documento negociando con el Ejecutivo español. "Es muy difícil, pero se puede si hay voluntad política", detallan, y argumentan que "el Gobierno depende de los partidos catalanes para acordar los presupuestos. Por lo que este será uno de los temas de los que hablar en las negociaciones". La formación de Carles Puigdemont trata así de 'salvar' el escollo del aeropuerto al haber registrado esta semana una propuesta de resolución en el Parlament para defender que El Prat puede convertirse en un 'hub internacional' sin que afecte a La Ricarda ni genere daños a la Xarxa Natura 2020. Una postura en la que JxCAT tiene un aliado: el PSC, que también impulsó la resolución.

Sea como sea, la propuesta seguirá contando con la negativa de En Comú y La CUP en el Pleno de Cataluña, que siguen apostando por fomentar la conexión de trenes entre los aeropuertos catalanes como plan 'b' a la ampliación de pistas del aeropuerto. De hecho, los 'comunes', ante el revuelo de la cancelación, decidieron sacar su propia propuesta en la mejora de El Prat presentando un documento que recogía un entramado de mejoras en la línea ferroviaria con un presupuesto de 236 millones. Han pasado dos meses desde el anuncio de estas dos 'joyas' de rédito para Cataluña y menos de un mes desde la mesa de diálogo. Por ahora, ambas intentan sortear una carrera de obstáculos y juegan un papel decisivo en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. El tiempo corre en contra ya que el Gobierno prevé aprobarlos en octubre.