Illa defiende la moderación con Vox: "Con las piedras les damos notoriedad".

Faltan seis días para unas elecciones decisivas en Cataluña y el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este lunes que a Vox "hay que discutirle con argumentos, no a pedradas" porque con la violencia se da "notoriedad" a sus postulados de "extrema derecha". "Lo que tenemos que hacer todos es respetarnos y aprender que todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas, y esas ideas como las de la ultraderecha, que están tan alejadas de las mías, hay que combatirlas con ideas, no a pedradas porque con las piedras les damos más notoriedad y eso no nos ayuda", ha afirmado en una entrevista simultánea en Radio 4 y La 2 recogida en Efe.

Al ser preguntado por si "aceptará" el apoyo de la candidatura de Ignacio Garriga para una eventual investidura, Illa ha respondido: "¿Cómo quiere que cuente con una gente que dice que yo tendría que estar en prisión?". El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas del 14 de febrero ha explicado que su apuesta para Cataluña es la de replicar un gobierno "progresista" como el que dirige el Estado, con socialistas y comunes en el Ejecutivo, y apoyos externos para sacar adelante su programa.

Illa ha rehusado concretar dónde buscará el PSC esos apoyos externos para lograr su investidura y se ha limitado a subrayar que no gobernará con ERC porque no comparte su proyecto independentista. En la misma entrevista, el exministro de Sanidad ha dicho que le gustaría que el secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, siguiese pilotando la lucha contra la pandemia tras el 14F. "Tengo muy buena relación con él y tengo una magnífica opinión de él. Por lo tanto, si él no tuviera inconveniente en ello me gustaría que siguiera porque ha hecho un buen trabajo al que creo que hay que dar continuidad. Lo que haría sería esforzarme para proporcionarle a él y al conjunto de los profesionales todos los recursos que pudieran necesitar", ha resuelto.

Los datos del CIS avalan a Illa

El 'efecto Illa' se mantiene mientras se acerca la fecha de las elecciones en Cataluña. El candidato del PSC ganaría los comicios por delante de ERC, según el sondeo 'flash' del CIS publicado el pasado jueves. Una encuesta en la que también destaca un leve descenso de los republicanos que lidera Pere Aragonès, mientras que la otra opción independentista con más apoyos, JxCat, suma dos puntos en estimación de voto. Por lo que el sector independentista coge vuelo a tan solo 10 días de que se pongan las urnas, ya que la CUP también aumenta sus opciones. Todo lo contrario que Ciutadans o los 'comuns', que sufren un desgaste en comparación con el anterior barómetro. Lo que no le ocurre a Vox, que está en el grupo de los que mejoran sus expectativas.

Esta nueva encuesta, para la que el departamento que preside José Félix Tezanos ha utilizado una muestra de 1.838 entrevistas telefónicas realizadas entre los días 1 y 3 de febrero, muestra que el exministro de Sanidad mantiene intactas sus opciones de imponerse en las urnas a la vez que se le complica poder gobernar con opciones alejadas del independentismo. El sondeo señala que Illa obtendría entre 22 y 26 escaños, que apenas son un tercio de los que necesita para la mayoría absoluta. Para ese objetivo, necesitaría muchos más apoyos que el de su partido preferido, En Comú Podem, que tendría que conformarse con entre 7 y 10 diputados. Por lo que los votos de Jessica Albiach serían insuficientes para repetir ese pacto del Gobierno central que el aspirante del PSC quiere llevar a la Generalitat.

La pugna en el independentismo también estaría más ajustada, como señala el barómetro. ERC sería el partido con más respaldo en este espectro, al dado que obtendría entre 19 y 21 asientos en el Parlament. Pero su estimación de voto cae un 0,7 si se compara con el anterior CIS. Algo que aprovecharía Laura Borràs a través de JxCat, que suma dos puntos y se movería entre los 13 y los 18 escaños. La CUP también está al alza, y llegaría a los 6,8 puntos. El problema es que, según el sondeo, entre los tres tampoco podrían repetir los pactos de las anteriores legislaturas para que el Govern siguiera controlado por el independentismo.

El resto de fuerzas que rechazan el secesionismo se mueven en márgenes parecidos, ya que los naranjas de Carlos Carrizosa lograrían entre 7 y 9 y el PP de Alejandro Fernández se situaría entre los 5 y los 7. Mientras que Vox, que sigue creciendo, podría tener un mínimo de 5 y un máximo de 8. De hecho, la candidatura de Ignacio Garriga afronta unos comicios que pueden ser muy positivos para sus intereses. Según apunta el CIS, la extrema derecha tendría más escaños que el PP o la CUP, convirtiéndose así en la sexta fuerza de un Parlament que se prevé que esté muy fragmentado. Algo a lo que contribuye que el PDeCAT vuelva a tener opciones de contar con al menos un parlamentario, dado que el departamento demoscópico le augura entre uno y dos asientos.