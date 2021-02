Los impulsores del documento antiPSC dicen que "lleva redactado ocho meses"

Catalans per la Independència

Dicen de sí mismos que no son una escisión de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), sino una entidad de simpatizantes sin una estructura. Algunos sí provienen de la ANC o de Òmnium... y tienen colaboración con CDR (Comités de Defensa de la República) de diferentes municipios, con los que participan para hacer eventos como el despliegue de banderas. El más llamativo fue el realizado en Vic el pasado 24 de enero, cuando en la plaza central se estiró una enorme bandera negra en el suelo. 'Catalans per la Independència' no es una escisión pero surge, como narra a 'La Información' su presidenta, Maria Mas, porque echaban de menos interpelar: "La creamos la primera quincena de diciembre, echábamos de menos un tipo de acción y entonces nos juntamos en esta nueva entidad".

Empezaron a hablar de organizar acciones entre la coordinación de la Asamblea y diferentes asociados, para impulsar lo más importante, "el objetivo común": la independencia de Cataluña. Todos son libres de pertenecer a los colectivos que consideren oportuno siempre que trabajen para ese mismo fin. Así lo explica Jordi Alsina, representante de la entidad a este periódico: "Yo estoy en Catalans per la Independència pero también soy secretario territorial de Lleida para ANC. Es una entidad que agrupa personas activas de muchos colectivos".

Ahora suman unos 500 simpatizantes para realizar "el mínimo del mínimo", detalla convencido Alsina, y poner en negro sobre blanco que ningún partido independentista pactará con el PSC del exministro de Sanidad Salvador Illa, un objetivo conseguido ayer mismo, cuando los candidatos de Junts per Catalunya, Esquerra, PDeCAT y la CUP firmaron dicho compromiso y lo dieron a conocer.

El documento llevaba en la nevera desde hacía meses. "Lo empezamos a consensuar y trabajar desde septiembre de 2019", revela Alsina. "Pero no sabíamos cuándo serían las elecciones; llevará redactado entre siete u ocho meses". A medida que se han ido sucediendo los acontecimientos que detallaban la fecha de los comicios, 'Catalans per la Independència' lo ha ido adaptando a la actualidad. "Ha habido un gran consenso, se ha trabajado desde hace tiempo y ha sido sencillo meterse de corazón. Es algo que todos los partidos independentistas pueden asumir", concluye Alsina.

La intención de esta iniciativa va en línea con los actos públicos que la entidad ha realizado en Vic, Cardona y Lleida, cuyo objetivo siempre ha sido no perder ni un voto, anunciado ya en su hastag #niunvotenrere, que anima a todos los catalanes independentistas a votar. "Lo que hemos conseguido después de muchos años", detalla Mas.

Desde la organización aseguran que los actos públicos pretenden despertar a la ciudadanía para "seguir luchando" y, detrás de la firma del manifiesto para evitar un gobierno del PSC, también se esconde el mismo fin: favorecer la utilidad del voto independentista generando participación. Alsina puntualiza que sin participación independentista en las elecciones del próximo domingo 14 de febrero, la llegada del PSC puede suponer una deconstrucción: "Pensamos que llevaría a un retroceso de 20 años en todo el proceso", sentencia.

El segundo objetivo de la firma del manifiesto, dado a conocer en la noche del miércoles, es recalcar que el "cuanto peor mejor" no sirve. Blindar la llegada del PSC al Govern aleja el propósito de la independencia. Por eso, desde 'Catalans per la Independència', hacen un llamamiento para depositar el voto en un partido independentista. Da igual cuál: "Hablamos del qué, no del quién", argumenta Alsina.

Toda esta movilización también ha sido, aclaran, una acción centrada en la reunificación del bloque que defiende el separatismo. Un "punto de partida" tanto para Esquerra Republicana de Catalunya como para Junts y para el PDeCat, "porque desde octubre de 2017 parece que cada uno va a su aire", explican desde 'Catalans per la Independència'. Y subrayan: "Lo hemos conseguido, porque han firmado".