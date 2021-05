Así ve la sociedad catalana los indultos: de la "necesidad" al "premio al golpe"

Cataluña se enfrenta a otro episodio histórico, otro más, a cuenta del independentismo. La determinación del Gobierno de estudiar la concesión del indulto a los condenados por el procés y el referéndum ilegal del 1 de octubre está monopolizando el debate político de los últimos días. Una cuestión que se está viviendo con intensidad en una sociedad catalana que acumula años de vaivenes y de inestabilidad por el impulso a una ruptura con España que acabó con una docena de condenas por sedición. Ahora, que esa sentencia del Tribunal Supremo pase a un segundo plano está cerca de producirse, lo que puede ayudar a una reconciliación y a un desbloqueo del conflicto político, según los favorables a la medida de gracia. O puede suponer un agravio y un jarro de agua fría para quienes consideraron que con el 1-O se intentó dar un golpe de Estado. La Información ha hablado con distintas personalidades para tratar una cuestión que trasciende al territorio catalán. Con ecos como el de la protesta convocada el 13 de junio en Madrid.

Uno de los que conoce bien todo lo que rodeó al procés es Carles Campuzano, exdiputado de CiU y que abandonó el PDeCAT por sus discrepancias con la estrategia de Carles Puigdemont. "Creo que son imprescindibles para acabar el conflicto. El apoyo a los indultos es mayoritario. Además, coincide con otro escenario, con un nuevo Govern, que puede ayudar a cambiar el clima", explica el exparlamentario en conversación con este diario. Para él, es "difícil" que se pueda gobernar todo el país si las cosas siguen en Cataluña como actualmente. "Aunque haya quien está en el 'cuando peor, mejor', esto podrá resolver el mayor problema político del Estado", incide.

No lo ve la misma manera Francesc de Carreras. El jurista catalán, conocido por ser uno de los fundadores de Ciudadanos, considera que faltan motivaciones suficientes para otorgar ese perdón desde el Consejo de Ministros. "El indulto debe ser una excepción a la regla de que las sentencias hay que cumplirlas. Y deberían justificarse muy bien", expone el también catedrático de Derecho Constitucional. Para este, "el delito cometido es muy grave y no hay arrepentimiento alguno. El Tribunal Supremo lo dice en su valoración. Y algunos, como Jordi Cuixart, han dicho que lo volverían a hacer. Esto debería disminuir las razones para alegar que es necesario". "Los mismos que piden el indulto o los partidos a los que pertenecen están demostrando que lo que quieren es volver a provocar un golpe de Estado", opina De Carreras.

En posiciones más intermedias se sitúan otros juristas que también viven de cerca la realidad catalana. Es el caso de Joan Coscubiela, exdiputado de ICV y uno de los más críticos con el independentismo. Lo que le costó incluso recibir insultos cuando formó parte del Parlament como miembro de Catalunya Si Que es Pot. "He sido muy beligerante con esta estrategia. Pero creo que los indultos son imprescindibles. Hemos llegado hasta aquí por la negligencia de la política, no por la sentencia del Supremo. Y ahora la vía adecuada es el derecho de gracia", sostiene. Para el también abogado, este perdón del Consejo de Ministros es "una derrota política clara de la vía unilateral". Todo porque, para él, "se acaba la estrategia mártir de estos años". "Pero hay que dejar claro que esto no es suficiente. El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que aguantar la presión, pero ya sabe que le criticarán por todo. Aunque también habría que exigirle movimientos a los independentistas", añade.

Esa consideración de que es una "derrota" del secesionismo es totalmente rechazada por otros actores de la sociedad civil. Así lo asegura Javier Megino, presidente de Catalunya Suma, una organización que aglutina a otras y que insisten en la "gravedad" de lo que intentó el separatismo. "Es un agravio por la necesidad de contentar al separatismo. Hay un pago a plazos que está haciendo Pedro Sánchez para que le perpetúen en un poder", asegura Megino, que considera que "más que un indulto, es un insulto". "Parece que olvidamos lo que esta gente pudo llegar a ocasionar. Hay relaciones personales que se han roto para siempre por dividirnos en dos bandos. Y no hay ningún tipo de arrepentimiento", insiste este activista, que anuncia que convocarán manifestaciones como la prevista en Madrid. "Hay que protestar masivamente", reclama Megino.

Quien si ve una victoria total del Estado frente al procés es el analista Quim Coll, miembro de Societat Civil Catalana y que está vinculado al PSC. "El indulto es un gesto de clemencia y de generosidad que refuerza al constitucionalismo. Hay que pensar que también les quedaría poco para acceder al tercer grado, por lo que el tiempo real en la cárcel es corto", destaca el también ensayista y articulista. "Hay que recordar que fueron derrotados en 2017 y llevan años en la cárcel. Y hay que mirar más allá de la correlación de fuerzas en el Congreso", señala Coll sobre esos acuerdos del PSOE de Sánchez con partidos como ERC. Aunque lo que sí admite este analista es que "no se lo merecen". "Aún no han reconocido a la otra parte de la sociedad catalana. Eso es un error", apunta.

La exeurodiputada y fundadora de Ciudadanos Teresa Giménez Barbat es mucho más dura con todo lo que rodea a los indultos. "Esto puede incluso rozar la prevaricación por los análisis que he leído. Los efectos de la medida serán peores, y no creo que se consiga nada nuevo", defiende la exmiembro de UPyD. Según Giménez Barbat, conceder esa medida de gracia debería corresponderle "a la mitad de los catalanes cuyos derechos y libertades fueron violados entre septiembre y octubre de 2017". "Nosotros ni cortamos carreteras, ni motivamos la salida de las empresas. Y la satisfacción se les da a quienes hicieron eso y no al resto", lamenta, asegurando que "se premia a los que cometieron el golpe".

La reincidencia y el auge de Vox

Las grandes preguntas que se plantean ahora tienen que ver con las consecuencias de ese acto de gracia del Gobierno que conforman PSOE y Unidas Podemos. Para empezar, si esos indultos pueden abrir el camino de ese discurso de "lo volveremos a hacer". Algo en lo que han insistido líderes como el 'jefe' de Omnium, Jordi Cuixart. "La realidad es que no lo han vuelto a hacer. Quim Torra intentó una desobediencia de cartón piedra y acabó inhabilitado. Es su manera de esconder una derrota", sostiene Joan Coscubiela. Aunque otros sí temen que haya quien quiera mantener esa tensión. "No se puede indultar a personas que han querido romper con la Constitución. Por eso pueden volver a inventarse su realidad paralela", afirma un exdirigente de Ciudadanos en Cataluña que prefiere no desvelar su identidad.

El otro interrogante es cómo afectará todo esto a las expectativas electorales de Vox, que es el señalado como el más beneficiado desde distintos foros. "Vox no se explica sin el procés. Está claro que puede salirles rentable. Pero eso no debe disuadir", defiende Quim Coll. Para Campuzano, los de Santiago Abascal "querrán mantener la crispación". Pero añade que es algo "habitual, ya que llevan 20 años queriendo desgastar con la cuestión catalana cuando gobierna la izquierda". Más contundente es el exdirigente de Cs consultado, que tiene claro que "alimentará a Vox, que ya está sacando buenos resultados en zonas de clase trabajadora". Aunque Giménez Barbat considera que Vox "es el último de mis problemas ahora mismo". "El problema lo tengo con el Govern que es socio del Gobierno de España, que quiere indultar a unos señores que no han pedido ni perdón", añade.