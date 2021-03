Junts apuesta por Laura Borràs para presidir el Parlament de Cataluña. 

La dirección de Junts ha apostado finalmente por que la que la candidata a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, sea el nombre que presentan para presidir el Parlament de Cataluña. Así lo han explicado fuentes cercanas a Europa Press, que aseguran que Borràs ha aceptado finalmente ocupar este puesto, pese a que era reticente a ello porque prefería asumir responsabilidades en el Govern como vicepresidenta.

Todo ello llega a falta de menos de 24 horas para el pleno de constitución del Parlament, y tras el acuerdo alcanzando entre los independentistas para que Junts lo presida, ERC tenga una vicepresidencia y la CUP una de las cuatro secretarías. La dirección ejecutiva de JxCat ha esperado hasta la víspera del primer pleno de la legislatura para decidir y anunciar el nombre de su candidata, que tiene muchos números de ser elegida mañana, con los votos de todas las fuerzas independentistas.

En un comunicado, JxCat destacado las "cuatro semanas de trabajo conjunto con ERC" y el "acuerdo de la constitución de la Mesa del Parlament con mayoría independentista y presidencia de Junts". ERC y JxCat, añade, "se conjuran para seguir los trabajos iniciados que deben permitir cerrar las bases estratégicas de la legislatura del 52% independentista, las grandes prioridades para elaborar el plan de gobierno y la estructura del Govern, para culminar con la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat".

La CUP ya ha expresado sus reparos al nombre de Laura Borràs, que arrastra una causa judicial en el Tribunal Supremo por unos contratos presuntamente irregulares durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas, antes de saltar a la política. Por ello, la CUP no se ha comprometido a votar a su favor, pero sí ha prometido que no maniobrará para que la presidencia del Parlament recaiga en una fuerza no independentista. Con los 32 votos de JxCat y los 33 de ERC, y con el compromiso de la CUP de no entorpecer su elección, Borràs tiene garantizados los apoyos suficientes para ser elegida presidenta del Parlament, por delante de la candidata socialista, Eva Granados.