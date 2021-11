Junts dice que "no" avalará cambiar las cuentas para abrir la puerta a comunes

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha afirmado este domingo que la formación posconvergente no aceptará modificar las cuentas elaboradas por el conseller de Economía, Jaume Giró, para abrir "la puerta" a que las políticas de los comunes en Barcelona se repliquen en toda Cataluña. "No aceptaremos que por la puerta de atrás se cambien los presupuestos", ha dicho Sànchez en una comparecencia ante los periodistas al mismo tiempo que representantes de ERC en el Govern están reunidos con los comunes, desde pasadas las 16.00 horas, para desencallar la tramitación de las cuentas, y horas antes de que se voten mañana lunes en el Parlament las enmiendas a la totalidad.

"Junts no modificará, no aceptará ningún giro ni de 180 grados, ni de 45 ni de 20 grados, porque entendemos que son unos buenos presupuestos", ha afirmado Sànchez, quien ha emplazado a ERC y a la CUP a "reorientar sus discrepancias" para reorganizar la mayoría independentista de la investidura. Con todo, en caso de que ERC y comunes alcancen un acuerdo, Junts evaluará su contenido una vez se hayan tramitado las cuentas, han indicado fuentes de la formación.

El secretario general de Junts ha enmarcado la negociación de esta tarde con los comunes en un plano estrictamente político y ha dicho que el equipo de Giró se ha limitado a "asesorar" al president Aragonès de cara a este encuentro, lo que ha indicado que es su obligación. Para Sànchez, acuerdos que se cierran como si se tratara de un "aquí te pillo, aquí te mato" están "condenados al fracaso". Además, ha añadido que los movimientos de los comunes "esconden una intencionalidad", que es que el gobierno municipal de Barcelona pueda a su vez aprobar las cuentas de la ciudad con el apoyo de ERC.

"Lo que no acordamos con la CUP no lo acordaremos con los comunes: no aceptaremos que por la puerta de atrás se cambien los presupuestos", ha afirmado antes de citar su posición favorable a proyectos como el del Hard Rock, los juegos olímpicos de invierno de 2030 o la ampliación del aeropuerto de El Prat. En el mismo sentido, Sànchez ha rechazado "importar las pésimas políticas" del Ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat. En paralelo, ha reclamado a todos los grupos de la oposición que en el debate de mañana en el Parlament permitan que se tramiten las cuentas, lo que ha subrayado que no significará que avalen su contenido. "Los ciudadanos merecen que los partidos dejen de plantear los presupuestos como un arma arrojadiza", ha afirmado a este respecto.