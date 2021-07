La Justicia autoriza otros 7 días de toque de queda para 165 municipios catalanes

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado el decreto del Govern para prorrogar una semana más el toque de queda, que afectará a cuatro municipios más que la semana pasada, con 165 en total. Después de esta decisión, el toque de queda entrará en vigor "en la medianoche del viernes" cuando el Govern lo publique el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc), ha explicado el TSJC.

El martes, el Govern aprobó decretar toque de queda en 165 municipios con más de 5.000 habitantes y 400 contagios o más por cada 1000.000 habitantes, y como supone restringir derechos fundamentales necesita el aval del TSJC para aplicarlo.

Además, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha advertido este jueves que las restricciones para contener la Covid-19 se alargarán durante todo el verano ante la previsión de que la presión hospitalaria continúe incrementando en las próximas semanas: "Estamos lejos aún de poder relajarnos". Así lo ha sostenido junto al conseller de Salud, Josep Maria Argimon, y el titular de Interior, Joan Ignasi Elena, en una rueda de prensa en la que ha confirmado que mañana a medianoche entrará en vigor el toque de queda en 165 municipios, una vez el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado ya esta medida.

"Los datos indican que hemos llegado al pico de contagios pero el estudio global de los indicadores reafirman que las próximas semanas aún serán muy complicadas (...). Estamos lejos aún de podernos relajar en ningún sentido", ha avisado Plaja, quien ha matizado que el confinamiento nocturno se seguirá revisando "semana a semana" para evitar "normalizar" una restricción que "vulnera derechos fundamentales". La portavoz del ejecutivo catalán se ha referido de esta forma a las medidas que están vigentes desde hace dos semanas, como el cierre de toda actividad a las 00.30 horas, la limitación de encuentros a un máximo de 10 personas, así como la distancia de seguridad y el uso de mascarilla, que recomiendan emplear también en interiores.

"Para minimizar el impacto de la covid-19 y las graves consecuencias que está comportando en todos los niveles y sectores, tenemos que asumir que tendremos que limitar la interacción social y adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance durante todo el verano", ha enfatizado. Plaja también ha remarcado que la previsión del Govern es que los datos epidemiológicos no remitan a corto plazo, por lo que, ha pedido no perder de vista que "la pandemia está en niveles muy malos": "No estaremos en una situación de relativa normalidad ni esta semana, ni la que viene, ni la siguiente".