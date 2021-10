La Justicia italiana suspende la entrega de Puigdemont y le mantiene en libertad

CONSELL PER LA REPÚBLICA

Carles Puigdemont vuelve a quedar libre. Los magistrados del Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) han acordado suspender el proceso de extradición a España hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la cuestión prejudicial que el juez instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo por el proceso independentista planteó sobre el alcance de las euroórdenes, según han informado fuentes de la defensa. La Corte italiana ha tomado esta decisión tras estar deliberando qué hacer, después de que el expresidente de la Generalitat compareciera durante unas dos horas.

El tribunal, que ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía, tampoco ha acordado en esta ocasión ninguna medida cautelar contra el líder independentista, por lo que su libertad de movimiento sigue intacta. Esto no significa que el procedimiento sobre la entrega al Tribunal Supremo del expresidente catalán haya concluido, sino que el estudio sobre el fondo del asunto, es decir si debe ser extraditado o no y por qué delitos, se paraliza hasta que la Justicia europea se pronuncie. "Estoy 'molto contento' (muy contento)", ha dicho Puigdemont tras salir del tribunal italiano.

Puigdemont se enfrentaba este lunes a una nueva cita ante la Justicia italiana después de que en la noche del pasado 23 de septiembre fuera detenido en el aeropuerto de Alghero, en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que pesa sobre él por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos en relación a la causa del 'procés' independentista en Cataluña, en la que se encuentra procesado en situación de rebeldía. Un día después, tras pasar a disposición judicial, la juez Plinia Azzena afirmó en un auto que el arresto se había hecho conforme a la ley, si bien le dejó en libertad sin medidas cautelares, de acuerdo a la postura sostenida por el Ministerio Público italiano, que afirmó que el político independentista sigue gozando de la inmunidad que le permite viajar para participar en las reuniones enmarcadas en su función como parlamentario europeo.

El ex 'president' llegó este domingo de nuevo a la isla sarda, esta vez acompañado de los exconsejeros catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí, también huidos de la Justicia y a quienes la Policía no ha puesto ningún impedimento para entrar. En este sentido, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa, ha dictado este mismo lunes una providencia dirigida a las autoridades italianas para recordar que estos dos ex miembros del Govern también se encuentra en busca y captura por los mismos hechos que Puigdemont.

Debate sobre la inmunidad

Desde el inicio del procedimiento de extradición, el principal debate jurídico es si Puigdemont sigue manteniendo una cierta inmunidad como europarlamentario. Este privilegio, en el que se lleva escudando desde mayo de 2019 -cuando consiguió el acta de diputado-, le fue retirado el pasado mes de marzo cuando el Parlamento Europeo aprobó el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder proceder penalmente contra él. No obstante, la defensa del expresidente catalán recurrió tal decisión y solicitó que se le restituyera dicha 'protección', pero el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), dictó un auto el 30 de julio de 2021, en el que señaló que no hacía falta devolver ninguna inmunidad porque no había riesgo de detención, ya que la Abogacía del Estado español había comunicado que la OEDE estaba congelada hasta que el TJUE resolviera la cuestión prejudicial planteada desde el Alto Tribunal.

Y a esta afirmación se ha 'agarrado' Puigdemont para seguir viajando por Europa sin ser detenido e intentar sacar los colores al Tribunal Supremo. Sin embargo, el juez Llarena envió la semana pasada un oficio al Tribunal de Apelación de Sassari para corregir a los servicios jurídicos del Estado y aclarar que la euroorden está vigente desde el 14 de octubre de 2019, cuando se dictó la sentencia contra los 12 líderes independentistas juzgados, y que el procedimiento instado ante la Justicia europea no impide la entrega del ex dirigente de la Generalitat. Asimismo, pidió a los magistrados de Cerdeña que decretaran medidas cautelares contra Puigdemont si el procedimiento de extradición quedaba en suspenso, lo cual no ha ocurrido.