JxCat amenaza con la declaración de independencia si no hay un referéndum

La candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha puntualizado que su propuesta de activar la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017 se llevaría a cabo si fracasa un nuevo intento de pactar un referéndum y cuando el soberanismo esté "en disposición de defenderla".

En una rueda de prensa en el Delta del Ebro, Borràs ha detallado que la "carta de navegación" de JxCat hacia la independencia señala que, en caso de que el independentismo gane por más del 50% de los votos y tenga mayoría de escaños, el primer paso debería ser que el Parlament ratificara el compromiso por la independencia.

A partir de ahí, el planteamiento es que "todas las instituciones" vayan avanzando en el "procés" hasta que se pueda "activar la declaración de independencia, que entró en vía muerta por la activación del 155", aunque, ha precisado, "manteniendo todas las vías abiertas", incluida la negociación con el Estado de un referéndum

Pero, si el Estado "no está dispuesto a colaborar" ni a "reconocer" el derecho a la autodeterminación, el independentismo, ha subrayado, debería estar "en disposición de poder activar" la declaración de independencia cuando el conjunto del soberanismo esté "en disposición de defenderla y de pedir el reconocimiento internacional", momento para el que no ha fijado un plazo. Borràs ha defendido la originalidad de JxCat, que no es "una copia ni se parece a nadie", después de que ERC planteara que Junts reivindica un referéndum, al igual que Esquerra.