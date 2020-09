JxCat y ERC mantienen sus diferencias pese a los llamamientos de la ANC

JxCat y ERC han mantenido este sábado su pulso estratégico sobre cómo dar continuidad al 'procés', pese a los llamamientos a la unidad independentista lanzados ayer por la ANC y Òmnium Cultural con motivo de la Diada del 11 de septiembre.

En concreto, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, abroncó a JxCat y ERC por su división y les urgió a plantear una propuesta estratégica conjunta para culminar la independencia, mientras que el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, denunció la "disputa interna permanente" entre los dos socios del Govern y exclamó: "Ya basta de peleas y debates estériles".

Un día después del tirón de orejas de las entidades soberanistas a los partidos, el vicepresidente del Govern y dirigente de ERC, Pere Aragonès, ha salido al paso de sus apelaciones desde Manresa (Barcelona) y ha ofrecido a JxCat alcanzar "acuerdos realistas" que "rehuyan el simbolismo".

Aragonès se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con el llamamiento a la unidad de ANC y Òmnium y ha remarcado que "el primer paso" para restablecer la unidad del independentismo es acordar la "respuesta" a la posible inhabilitación firme del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Pese a que la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, subrayó el pasado martes que la decisión sobre cómo responder al Supremo debe tomarla personalmente el propio president, Aragonès ha insistido en que "la respuesta que pueda haber debe ser acordada". "No nos perdonaría la ciudadanía que, ante una agresión de esta magnitud, el independentismo lo acabase gestionando desde los reproches", ha argumentado.

Aragonès ha pedido "evitar que el país esté en una situación de interinidad durante seis meses", de manera que "esta provisionalidad se reduzca al máximo", y eso puede garantizarse, ha dicho, con una "convocatoria de elecciones previa a una posible inhabilitación".

"No nos pidáis unidad, pedidnos hacer la independencia"

Mientras tanto, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, una de las voces más destacadas de JxCat, ha publicado un tuit en el que no hace referencia explícita a Paluzie pero sí puede interpretarse como una respuesta a su discurso por la Diada. "No nos pidáis unidad, pedidnos hacer la independencia. Como las otras veces, primero se diseñará una estrategia y después vendrá la unidad", ha razonado Costa, uno de los perfiles de confianza del expresident Carles Puigdemont y que a lo largo de la legislatura ha mantenido una actitud crítica hacia ERC por no acompañar la confrontación con el Estado que intenta desplegar JxCat.

Su mensaje ha derivado en un rifirrafe en Twitter con la diputada de ERC Jenn Díaz, que ha replicado a Costa contraponiendo su tuit de hoy con otro de hace un año en el que el vicepresidente primero del Parlament decía: "Si la unidad de acción es necesaria para hacer efectiva la independencia, hay que entender que quien no quiere la unidad tampoco tiene como prioridad la independencia". "Cuando hablas demasiado de la unidad y te haces u lío", ha escrito Díaz, para poner de relieve una contradicción entre los dos tuits de Costa.

El rifirrafe no se ha quedado aquí, sino que Costa ha replicado a la diputada de ERC: "Si en estos momentos un partido no tuviese como prioridad hacer la independencia, ya se lo haría venir bien con tal de que no hubiese unidad ni estrategia compartida. ¿Aún te sientes aludida?".

Por su parte, el líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha redoblado su llamamiento a PSC y PP a concurrir en coalición en las próximas elecciones catalanas para "movilizar" al electorado constitucionalista frente a un independentismo al alza en las encuestas.

Para que "no se pierda ni un solo voto constitucionalista", ha remarcado en declaraciones a Onda Cero, es necesario que Cs, PSC y PP "no compitan" entre sí y se presenten unidos a las elecciones, para "batir al independentismo".

En paralelo, los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer viernes por la noche a dos manifestantes de los CDR presuntamente relacionados con la quema de un contenedor en el barrio de Gràcia de Barcelona, al final de su movilización por la Diada, según han indicado a Efe fuentes de la policía catalana. Ya están a disposición judicial.

Asamblea de Representantes fundacional

Por otro lado, el Consejo por la República -espacio de coordinación entre fuerzas independentistas impulsado por Carles Puigdemont y Antoni Comín desde Bélgica- ha anunciado en un comunicado su intención de celebrar una "Asamblea de Representantes fundacional" lo más pronto posible, antes de las próximas elecciones al Parlament. La Asamblea de Representantes pretende ser uno de los pilares de las instituciones "republicanas" paralelas a las autonómicas, que Puigdemont pactó con ERC erigir a principios de la legislatura, aunque no se han acabado de desplegar.

El presidente de esta Asamblea de Representantes fundacional, que será elegido en la primera reunión, deberá pertenecer a un grupo político diferente del grupo al que pertenece el presidente del Consejo por la República, que ahora mismo es Puigdemont, huido en Bélgica de la justicia española.