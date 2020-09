JxCat y ERC perfilan un grupo para coordinar los meses de interinidad.

JxCat y ERC han perfilado la composición del nuevo "grupo de coordinación" que han decidido crear para gestionar los meses de interinidad hasta las nuevas elecciones, un grupo en el que se integrarán pesos pesados de ambas formaciones. Según fuentes conocedoras de las conversaciones consultadas por Efe, el grupo de coordinación contará con ocho miembros, cuatro por cada partido. Por parte de JxCat, participarán dos miembros del Govern, como son la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, y el conseller de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, así como el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y la vicepresidenta y portavoz del partido, Elsa Artadi.

Por parte de ERC, además del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, estarán el presidente del grupo republicano en el Parlament, Sergi Sabrià, la secretaria general adjunta, Marta Vilalta, y el diputado Josep Maria Jové. El grupo de coordinación es una de las novedades incluidas en el acuerdo sellado por JxCat y ERC ante la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat.

Intensa jornada de Torra tras la inhabilitación

El ya expresidente de la Generalitat Quim Torra se ha reunido este martes con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa en el Palau de Pedralbes, y ha defendido que el independentismo no se rendirá hasta conseguir la república catalana: "Aquí no se rinde nadie, aquí no se detiene nadie, seguiremos hasta la libertad de Catalunya". Lo ha dicho en declaraciones a los medios, después del encuentro que ha mantenido con Forcadell y Bassa, que tienen el tercer grado penitenciario, y a las que ha alabado por no tener miedo y por su "coraje".

En el primer día después de dejar de ser presidente por su inhabilitación, Torra se ha reunido con todos los condenados por el 1-O, ya que por la mañana ha ido a la cárcel de Lledoners (Barcelona) a visitar al resto de dirigentes independentistas encarcelados. También se ha reunido por videoconferencia con los líderes soberanistas en el extranjero, como su antecesor Carles Puigdemont, los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Torra ha reivindicado que al hablar con ellos se evidencia la "injusticia" de que puedan estar libres en Europa pero no volver a España. "¿Quién tiene el problema, España o Europa?", ha cuestionado, y ha contrapuesto la actitud que tiene la justicia ante el independentismo con la absolución del caso Bankia. Asimismo, ha sostenido que cuando todas las causas judiciales del independentismo vayan llegando a la justicia europea "se hará todavía más evidente este Estado autoritario y represor".