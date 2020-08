La ANC apuesta por una Diada con más de 60 concentraciones a pesar del virus.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ya ha hecho públicos sus planes de cara al próximo día 11 de septiembre, cuando se celebra la tradicional Diada y, desde el 2012, también los actos independentistas más multitudinarios en Cataluña. La situación de pandemia ha obligado a la entidad a idear un nuevo formato de reivindicación que deja de lado las grandes manifestaciones en Barcelona, aunque, sin embargo, ha decidido no renunciar por completo a las protestas físicas, que, según ha podido corroborar 'La Información' con fuentes de la ANC, se llevarán a cabo en más de 60 puntos distribuidos por toda la Comunidad Autónoma. Este año, los edificios desde donde los participantes tratarán de transmitir su voluntad de independencia serán los del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las oficinas de la Agencia Tributaria y las de la Seguridad Social. Asimismo, la ANC no descarta un acto político central.

Con la dispersión de las protestas por todo el territorio catalán, la dirección de la entidad ha logrado evitar la suspensión de las reivindicaciones. Así, esperan lograr que las concentraciones mantengan viva la mecha encendida en las pasadas ediciones, que llegaron a congregar a 1,8 millones de personas (según la organización) en 2014, su punto álgido, aunque el año pasado pincharon y se quedaron en 600.000. El equipo de comunicación de la ANC ha asegurado a 'La Información' que "la propuesta de movilización puede ir evolucionando y que será permeable a la situación sanitaria" catalana. "En todo caso", concretan, "habrá que respetar todas las medidas sanitarias". La elección de las oficinas del SEPE, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, presentes en muchas de las ciudades catalanas grandes y medianas, responde a la intención de facilitar a la población la participación en los actos, además de evitar así la saturación en Barcelona.

No obstante, esa voluntad de dispersar a los participantes contrasta con la posibilidad de que se lleve a cabo "un acto político central". Fuentes de la ANC aseguran que "el formato también puede variar y evolucionar según las circunstancias del momento" y afirman que aún no está cerrado. Este digital, por otra parte, ha podido constatar que todavía no figura como oficial en el cartel del eventual mitin ningún líder independentista en concreto. De ser parecido a los que tuvieron lugar en anteriores ediciones, el "acto central" es el que más gente congrega en la ciudad condal. De todos modos, la organización ha comunicado que este año no se organizará ningún tipo de despliegue de medios de transporte para trasladar a los participantes de una provincia a otra —algo que se ha venido haciendo también desde el 2012— como otra medida para evitar situaciones de peligro de contagio.

Manifestación virtual

Además de las concentraciones físicas, la 'Assemblea' lanzará una iniciativa virtual bajo el nombre de 'xarxaindependencia.cat', "una plataforma web con la que se podrá participar en la Diada" sin salir de casa. Con ella tratarán de construir una "gran red virtual" que demuestre la "implementación del independentismo en el territorio" e "ilustre la capacidad de las personas de realizar grandes cambios", tal y como reza el comunicado de la asociación. Para participar, los interesados deberán hacerse con un código QR y registrarse en la web con tal de poder "establecer vínculos virtuales con otros participantes"; así como con las denominadas "asambleas de base", que vendrían a ser sedes locales de la propia ANC; o con un "bloque social". Esa última opción es la que permite realizar aportaciones económicas destinadas a "plantar cara a la emergencia social y económica del país" en las propias palabras del documento.

Con todo, el independentismo catalán pretende, a través de las dos modalidades de protesta, "denunciar la discriminación que sufre Cataluña y reivindicar la independencia como el único medio para poder disponer de las herramientas necesarias para salir de la crisis con garantías" y construir, así, "un futuro mejor". Todo el conglomerado de acciones se vertebrará bajo el lema "El derecho de construir un futuro mejor. El derecho a ser independientes", y aunque tendrá su culminación el 11 de septiembre, la web se abrirá durante los próximos días con tal de que los participantes puedan ir estableciendo sus vínculos.

Elecciones en el horizonte y empate técnico

La Diada 2020 llega pocos días después de que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicara su último barómetro, cuyos resultados muestran un empate técnico entre las principales fuerzas independentistas. Por un lado, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ganaría las elecciones con un 22,1% de los votos (entre 33 y 34 escalos). Por otro, JxCat, la marca del expresidente Carles Puigdemont, conseguiría los votos del 20,9% del electorado (entre 32 y 33 escaños). Según la misma encuesta, el PSC lograría 24 escaños y los 'Comuns', 9 o 19. Por su parte, Ciudadanos sufriría un buen batacazo electoral al perder 17 y quedarse con 19, mientras que la CUP y el Partido Popular conseguirían entre 6 y 7 asientos en el Parlamento catalán y VOX entraría en la cámara con 3 o 4 diputados.

A principios del mes de julio, Carles Puigdemont anunció su voluntad de que las elecciones catalanas se celebren a principios de octubre, pero las lógicas de la pandemia podrían alejar la cita. El expresidente realizó la pasada semana un acto de presentación de su nueva formación, que finalmente lucirá las siglas de JxCat, y que todavía negocia un encaje con el PDeCAT. Durante las últimas horas, el partido ha confirmado que Puigdemont es el único candidato posible de su formación para los comicios catalanes, mientras que en España la actualidad 'procesista' pasa por la suspensión del tercer grado de cinco líderes soberanistas: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Joaquim Forn i Jordi Sánchez.