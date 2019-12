La Junta desestima la petición de PP, Cs y Vox para 'expulsar' a Torra del Parlament

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha desestimado las peticiones del PP, Ciudadanos y Vox para que le fuera retirada la credencial de diputado del Parlament al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha sido recientemente inhabilitado pero la sentencia no es firme. En una resolución, la Junta Electoral Provincial recuerda que la sentencia que condena al presidente Torra a un año y medio de inhabilitación para ejercer un cargo público no es firme, y que no se dan los supuestos para proceder a retirarle su credencial como diputado hasta que la causa judicial no haya concluido.

La acusación de Torra: "Es un intento de fraude de ley"

Este lunes 23 de diciembre, desde Vox redactaron un escrito en el que solicitaban que al actual president se le retirase la credencial de diputado de la Cámara catalana Parlament. Esta petición se sumaba a la que presentó el PP el viernes en el mismo sentido, argumentando que en el citado precepto se establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por "delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación" para ser elegido, o para empleo o cargo público.

El mismo día, Torra respondió al escrito de los 'populares' y acusó a la formación de "intento de fraude de ley" con su solicitud a la JEP, argumentando que los populares pretenden privar al Parlament de sus competencias sobre incompatibilidades de los diputados y al TSJC de su capacidad de ejecutar la sentencia. El presidente ha criticado en su escrito de alegaciones que la intención del PP es privar de cualquier eficacia el recurso de casación mediante "una especie de ejecución provisional encubierta por autoridad manifiestamente incompetente".