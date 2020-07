El expresidente de la Generalitat José Montilla apuesta por una solución "a la situación en la que se encuentran los presos" independentistas para favorecer "el diálogo político" entre Cataluña y el resto del Estado. Afirma que la situación de los políticos es "un grave impedimiento" que condiciona el diálogo.

"Reconozco que es un problema muy serio, es un grave impedimento, una grave limitación que condiciona y condicionará el diálogo político. Una solución a la situación en la que se encuentran los presos favorecería el diálogo político", ha asegurado en declaraciones a TV3. No obstante, Montilla ha indicado que no le corresponde a él decir cuál sería esta eventual solución, pero que le parece "bien" que se hable para buscar la salida más adecuada al problema.

El expresidente ha señalado que no ha tenido ninguna conversación con el presidente catalán, Quim Torra, y que éste no le ha requerido en ningún momento, pero que sí habla "con personas de otras formaciones políticas, también con los que están en la cárcel".

Montilla se ha mostrado partidario de que la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern se reúna antes de que haya elecciones autonómicas en Cataluña, si bien ha señalado que, si se remite "a las manifestaciones y a los hechos", Torra está "en otra cosa".

"Cuando no se quiere negociar no se dice que no se quiere negociar, sino que se ponen unas condiciones que saben que no se aceptarán", ha dicho al ser preguntado por la exigencia de Torra de incluir el referéndum en el orden del día de la próxima reunión de la mesa.

Asimismo, ha alertado de que para que Cataluña avance son necesarias "mayorías más amplias, más transversales", algo que pasa por "reconocer al adversario político" y no ignorarlo.