El Parlament de Cataluña ratifica la "pérdida de confianza" en Aragonès

El pleno del Parlament ha aprobado una moción de JxCat en la que se constata "la pérdida de confianza de la mayoría parlamentaria que permitió la investidura del presidente de la Generalitat", Pere Aragonès, al inicio de la legislatura. La medida se ha efectuado con los votos a favor de JxCat, el PSC, los comunes y la CUP, mientras que el resto de la cámara ha optado por la abstención, incluidos los diputados ERC, menos los representantes de Vox, que no han participado en la votación. Se trata de una moción que Junts ha llevado al pleno cuando se cumple un mes de su salida del Ejecutivo catalán por decisión de su militancia al considerar que los republicanos no habían cumplido los acuerdos de investidura.

El diputado Josep Rius ha sido el encargado de defender la moción de JxCat, que ha acusado al presidente catalán de haber hecho "fichajes" para "provocar a los partidos" más que "mejorar la vida de la ciudadanía" o "sumar escaños". "Es el Govern más débil de la historia reciente de la Generalitat, es un Govern débil porque no se sabe con qué mayorías cuenta, es un Govern débil porque se ha quedado solo, no cumple los acuerdos, no es de fiar", ha afirmado Rius ante el pleno.

Por otro lado, la republicana Marta Vilalta ha replicado a Junts que no renuncian a rehacer la mayoría de la investidura, pero ha advertido que el Govern sigue en solitario a raíz de su decisión de romper la coalición: "La primera vez que su espacio, el espacio posconvergente, no tiene la Presidencia de la Generalitat, la primera vez que es ERC quien lidera esta institución es cuando deciden salir del Govern". Por su parte, la socialista Alícia Romero ha asegurado que su grupo apoya la moción porque "constata una realidad", ha instado al Govern a aclarar cuál es su hoja de ruta y si cuenta con el PSC para los Presupuestos de la Generalitat, y le ha pedido sumar y dialogar.

David Cid también ha sostenido que la moción constata una realidad, y ha lamentado que las disputas entre los ex-socios de Govern no dan respuesta a los problemas de la ciudadanía: "Frente a sus constataciones, nuestras esperanzas y nuestras realidades. Frente a sus peleas, Presupuestos para cambiar la vida de la gente", ha instado. "Este Govern ha perdido nuestra confianza, sí, por eso votaremos a favor de la moción. Pero no se equivoquen: nuestras razones son otras de las de Junts", ha dicho la 'cupaire' Dolors Sabater, que ha sostenido que el Govern no ha apostado por un cambio de modelo social, económico y de políticas medioambientales.

La diputada de Cs Anna Grau ha tachado de ridícula la moción y ha sostenido que la "gran pregunta" es qué quieren Junts y PSC, mientras que ha afeado a los republicanos asegurar que Aragonès no se somete a una cuestión de confianza por responsabilidad cuando, a su juicio, no lo hace porque no les conviene.

Desde Vox, Sergio Macián ha criticado que Junts presente esta moción cuando, a su juicio, es responsable de la situación política en Cataluña y ha vuelto a reclamar la aplicación del artículo 155 de la Constitución: "Lo único que constatamos en voz es que se trata de una moción absurda, innecesaria y que nos hace perder el tiempo". Mientras que la diputada del PP Lorena Roldán ha dicho que "ya que la cosa parece que va de constataciones, nosotros constatamos que jamás hemos tenido confianza en este Govern. Ni cuando lo formaban ERC y Junts ni cuando el Govern lo forma solo ERC".