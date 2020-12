¿Como el perro y el gato? El vídeo del PP catalán para 'convivir' en estas fiestas

El político del Partido Popular, Alejandro Fernández, ha publicado un mensaje navideño para Catañula con palabras de "concordia y convivencia". Fernández ha hecho un llamamiento para que "dejemos de llevarnos como el perro y el gato" y ha recibido respuestas positivas por parte de sus seguidores.

Mi felicitación de Navidad para TODOS. pic.twitter.com/SmsyV9l5al — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) December 14, 2020

El vídeo va dirigido "a los que me queréis y os caigo bien, a los que no os hago ni fu ni fa, a los que ni siquiera me conocéis, a los que no me podéis ni ver... a todos, sin excepción, os deseo feliz Navidad y próspero año nuevo porque en Cataluña no podemos seguir llevándonos como el perro y el gato".

En el cartel de la campaña aparece el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, en el centro con el lema 'convivencia, convivencia, convivencia' y a su lado un perro que dice 'yes, we can' y, al otro lado, un gato con la consigna 'yes, we cat', como símbolo de esta voluntad del PP de hacer posible una mayor convivencia y concordia entre los catalanes.

Os presentamos la campaña de Navidad de @PPCatalunya protagonizada por @alejandroTGN con un mensaje que apela a recuperar la concordia y la convivencia en Cataluña.



Dejemos de llevarnos como el perro 🐶 y el gato 🐱#YesWeCan #YesWeCat #BonNadal #FelizNavidad pic.twitter.com/FkfNZQid1g — ppcatalunya (@PPCatalunya) December 14, 2020

Los populares han lanzado una gran campaña. El secretario general del partido catalán, Daniel Serrano, presentó este lunes su iniciativa para las fiestas. Serrano expresó que mejorar la convivencia es el verdadero reto que tiene Catalunya en los próximos años, y reiteró que sus deseos para este año nuevo son "convivencia, convivencia, convivencia". El político ha afirmado que se trata de una felicitación especial y diferente pero con una gran carga simbólica, ya que a su juicio los catalanes llevan "demasiado tiempo con enfrentamientos estériles".

El coordinador general de estrategia política del PP catalán, Juan Milián, sostuvo que con esta campaña el partido quiere concienciar sobre el valor de la convivencia, la concordia y la "recuperación de los afectos". "Los catalanes necesitamos una tregua, llevamos demasiado tiempo políticamente estresados.